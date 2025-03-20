Росія завдала наймасованішого удару по Кропивницькому: показуємо місто на карті

У ніч проти 20 березня російська армія масовано атакувала Кропивницький. На місто спрямували понад 20 "Шахедів", є значні руйнування цивільної інфраструктури та багато постраждалих.

Атака у ніч проти 20 березня стала наймасованішою за весь час повномасштабної війни. Де розташований Кропивницький на карті – повідомляє 24 Канал.

Важливо Кропивницький пережив наймасованішу атаку БпЛА: все про цинічні удари росіян

Де розташований Кропивницький

Кропивницький розташований у самому серці України. Місто є обласним центром Кіровоградської області. Регіон межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською та Вінницькою областями.

Заснований у 1754 році, Кропивницький має 2 адміністративних райони – Фортечний та Подільський. Згідно з останніми неофіційними даними, у місті проживає понад 316 тисяч осіб.

У ніч проти 20 березня місто масовано атакували дрони. Під ударом опинилися мікрорайони Новомиколаївка та Балашівка. Також голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що російські загарбники цинічно вдарили по вулиці Миру.

Де розташований Кропивницький: дивіться на карті

Під час нічної атаки у місті пролунало близько 30 вибухів. Унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, вибито вікна та зруйновано балкони. Нині усі служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.