У Кропивницькому чоловік провіз військового ТЦК на капоті авто: він вже отримав підозру

У Кропивницькому водій збив військовослужбовця ТЦК та провіз його на капоті машини кілька кварталів. Наразі чоловіку вже повідомили про підозру.

Про це розповіла речниця Кіровоградської обласної прокуратури Яна Шасс, повідомляє Суспільне.

Що сталося в Кропивницькому?

У прокуратурі розповіли, що інцидент стався поблизу однієї з автозаправних станцій: там військовослужбовець разом із правоохоронцями зупинив автомобіль для перевірки документів.

Водій відмовився їх надати, після чого привів автомобіль у рух, коли військовослужбовець перебував перед машиною. У результаті цього чоловік опинився на капоті автомобіля,

– зазначила Яна Шасс.

Раніше повідомлялося, що постраждалому одразу надали необхідну медичну допомогу: за інформацією військових, його стан задовільний, а життю нічого не загрожує.

Відомо, що водію також вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 350 "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

Санкція статті передбачає покарання обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

