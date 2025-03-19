У Кропивницькому й Кривому Розі пролунали вибухи

Російська армія знову атакує українські міста. Ввечері 19 березня вибухи чули у Кропивницькому, а також у Кривому Розі

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у містах

Так, вибухи у Кропивницькому пролунали близько 22:00.

Друзі! Будьте в безпеці і памʼятайте про інформаційну гігієну,

– написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Близько 22:10 вибухи чули у Кривому Розі.

Незадовго до цього Повітряні сили попередили про групи ворожих БпЛА на Дніпропетровщині і Кіровоградщині, що рухаються вздовж Дніпра на північ.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Монітори за хвилину до вибухів писали про БпЛА над Кропивницьким. А ще один дрон пролітав повз Кривий Ріг, а в секторі перебувала група ще з 15 "Шахедів". Повідомлялося про "антимопедну" роботу.