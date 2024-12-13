У Кропивницькому студент медуніверситету жорстоко вбив однокурсницю, з якою зустрічався

У Кропивницькому в гуртожитку медичного університету сталася жахлива трагедія. 24-річний студент Олександр Гудименко жорстоко вбив свою 21-річну однокурсницю Лізу Шевелу, з якою мав романтичні стосунки.

Про жахливий злочин повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Емоційні гойдалки молодої пари студентів

У гуртожитку Донецького медичного університету, який зараз розташований у Кропивницькому, сталася моторошна трагедія. Так, 24 річний студент Олександр Гудименко жорстоко вбив 21-річну однокурсницю Лізу Шевелу. Відомо, що хлопець мав стосунки з дівчиною та протягом останнього року жив разом в одній кімнаті в гуртожитку.

Проте їхні стосунки були дуже складними. Мама дівчини Валерія Шевела розповіла, що вони родом з Краматорська. Ліза на першому курсі познайомилася з Олександром, а вже за кілька місяців пара почала будувати стосунки.



Ліза разом з хлопцем Олександром / Фото з фейсбук-сторінки Валерії Шевели

За словами матері, стосунки Лізи та Олександра були схожі на емоційні гойдалки, адже пара то зустрічалася, то розходилася. Зрештою дівчині набридли ці стосунки й вони розійшлися остаточно.

З початком повномасштабного вторгнення Ліза з батьками переїхала у Дніпро, а згодом – вирішила поїхати у Київ, адже завжди мріяла там побувати. У столиці дівчина знайшла роботу, орендувала житло та займалася самоосвітою. Валерія Шевела, мама дівчини, працює психологом, тому донька також зацікавилася цією наукою та часто розпитувала матір про неї.



Ліза разом з мамою Валерією / Фото з фейсбук-сторінки Валерії Шевели

Коли Ліза жила в Києві, то їй написав Олександр. Вона відразу розповіла мамі про це.

Він спочатку щось запитав про навчання, а потім почав писати, що не може її забути, хоча вже минув не один рік. Я розуміла, що й Ліза ще має до нього почуття, вона іноді говорила про нього. Він приїхав до Києва й сказав, що хоче забрати Лізу до Кропивницького, там зараз розташовується виш,

– пригадує Валерія Шевела.

Попереду на Лізу чекав шостий курс і мама закликала доньку навчатися офлайн, адже медицина – складна професія. Майже рік тому дівчина таки погодилася переїхати у Кропивницький, зняла кімнату в гуртожитку та почала знову зустрічатися з Олександром.

За словами мами, пів року стосунки Лізи та Олександра були ідеальними. Донька завжди підтримувала зв'язок з мамою, розповідала деталі свого життя та запевняла, що з хлопцем все добре. Проте Олександр мав не таке легке життя. Він постійно розповідав дівчині про проблеми у сім'ї, адже батько був жорстким і часом дуже жорстоким, а мати навпаки – м'яка та намагалася замовчувати проблеми.

Дівчина також дивувалася, як Олександр розмовляв з матір'ю. Він міг накричати на неї, навіть використовуючи нецензурну лексику.

Я Лізі казала, що це показник того, як він ставитиметься до тебе з часом. У нас у сім'ї така поведінка була неприпустимою. Ліза ставила запитання матері Олександра: "Чи нормально, як він з вами спілкується?". Його мама казала, що "ні, це не нормально, але ж ти бачиш, який він. Постарайся обходити такі моменти, бачиш, що він агресивний, нічого не треба говорити, просто йди". Тобто фактично, вчила її підкорятися йому, вчила своєї форми поведінки. Але я теж її попереджала, що якщо він у стані агресії, то не лізь на рожен, йди,

– поділилася Валерія Шевела.

З часом Ліза та Олександр почали все частіше сваритися, хлопець міг усіляко ображати дівчину (показувати непристойні жести, штовхати її). Причиною агресії могла стати будь-яка дрібниця – від неправильного погляду до відсутності свіжоприготованої їжі. Згодом Ліза навіть почала виправдовувати таку поведінку, мовляв, "сама була винна".

Мама ж дуже переживала за доньку та казала, що так не повинно бути, наполягала, щоб донька закінчила стосунки. Проте стосунки тривали й далі.

Моторошне вбивство

1 грудня 2024 року сталася трагедія. Ліза того дня захворіла й написала мамі, що залишилася в гуртожитку, бо навіть не мала сил встати з ліжка. Олександр того дня пішов на заняття, але дорогою назад Ліза попросила його зайти в магазин і купити продукти. Це викликало роздратування у хлопця, мовляв, "дівчина його не поважає".

Він прийшов і зі злістю заявив, що все це неповага до нього. І в магазин попросила сходити, і їжу не приготувала, хоча чудово знав, що дочка останнім часом часто хворіла, мала пієлонефрит, вона часто застуджувалася,

– розповіла мама дівчини.

Валерія також поділилася, що не раз розмовляла з донькою, що їй треба йти від Олександра, винайняти окрему кімнату, адже такі стосунки приречені й не мають так довго продовжуватися.



Ліза Шевела / Фото Валерії Шевели

1 грудня Олександр пішов до друга, де вони випивали. Тоді Ліза зателефонувала подрузі, щоб та допомогла знайти їй окрему кімнату в іншому гуртожитку. Дівчата пішли на пошуки, а коли Ліза повернулася, то застала у їхній кімнаті Олександра, який продовжував пиячити зі своїм другом. Дівчина вийшла з кімнати, зателефонувала своїй мамі, а також заявила, що планує поговорити з мамою Сашка. Однак вона з'ясувала, що батько вже поговорив з сином.

Пізно ввечері Олександр повернувся у гуртожиток в стані алкогольного сп'яніння та ліг спати. Ліза зібралася піти в душ, тому зібрала кошик з гігієнічними засобами. Раптом вночі донька зателефонувала мамі й сказала, що хлопець почав агресивно поводитися.

Раптом вона зателефонувала й каже: "Мамо, уявляєш, що він зробив?! Він наче спав, я пішла в душ, а він підскочив ззаду, схопив цей кошик і жбурнув у коридор так, що пластикові флакони розбилися". Я відразу сказала: "Ліза, йди!" Я її попереджала, що не треба стикатися з його агресією, намагайся піти у такі моменти,

– пригадує мама Лізи.

Донька поклала слухавку, але згодом знову зателефонувала мамі. Ліза була дуже емоційною та заявила, що від завтра буде винаймати іншу кімнату. Однак це були останні слова доньки, адже мама почула глухий звук, після якого Ліза більше нічого не говорила. Валерія подумала, що Олександр міг вдарити доньку.

Стурбована мати почала дзвонити Лізі, але слухавку ніхто не брав. Тоді вони почали телефонувати Олександру, але той також ігнорував дзвінки. За півтори години на дзвінок доньці відповіла незнайома жінка, яка повідомила трагічні новини.

"Вона сказала, що вона прокурор і перебуває на місці злочину, що має для мене жахливі новини. "Він убив вашу дочку", – сказала прокурор. У мене був шок, розпочалася істерика", – пригадує мама Лізи жахливий день.

Відомо, що Олександр вбив Лізу кухонним ножем. Він з такою силою увігнав лезо у груди дівчини, що ручка зламалася, а метал залишився у тілі. Після вбивства хлопець намагався втекти, але його затримала поліція. Хлопець не дає свідчень. Також відомо, що батько Олександра працював у Торецьку слідчим.

Нині Олександр перебуває під вартою. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом "Умисне вбивство". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Мама загиблої розповіла, що батьки Олександра жодного разу не зв'язувалися з ними та не висловлювали співчуття.