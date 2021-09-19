"Кров була всюди": у Франції сталася масова бійка між байкерами, є загиблий і поранені
Джерело:La Dépêche du Midi
На фестивалі American Saloon, що відбувся 18 вересня у Франції сталася масова бійка між двома групами байкерів. Сутичка завершилася трагічно – 1 байкер помер від ножового поранення.
Інцидент виник у виставковому центрі, де в межах фестивалю проводили низку заходів. Сталося це у місті Тарб.
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Масова бійка сталася на виставці татуювань і покерного турніру. За словами очевидців, невідомо, через що спалахнув конфлікт, але в одного з учасників бійки був ніж.
Чоловік помер на місці
Байкера віком приблизно 50 років поранили в ділянку печінки, йому намагалися допомогти, робили масаж серця, але той помер. Загалом поранення отримали 8 людей, 2 з яких перебувають у важкому стані.
Описуючи те, що сталося, свідки кажуть, що "всюди була кров". За наявними даними, нападники втекли і їх "активно шукають". Фестиваль скасували.
Місто Тарб, де сталася трагедія: карта