Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве

Третьего августа в Москве и Петербурге прошли очередные акции протестов оппозции против режима Владимира Путина. Формально люди выходили на улицы с требованиями провесьти честные выборы, которые у них отобрали. Но в реальности все понимают: эти демонстрации именно антипутинские.

Напомним, главные события происходили в Москве. Власть, напуганная масштабом готовящейся акции, сначала попыталась сбить волну интереса к ней и запугать потенциальных участников.

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Для реализации этих целей приняли целый ряд мер. В парке Горького срочно созвали бесплатный рок-фестиваль "Шашлык-фест". Обычно на мероприятиях такого рода лучшие группы и музыканты выступают ближе к вечеру, но в этот раз их выступления назначили на два часа дня, то есть на время начала протестной акции.

Получилось, правда, не очень – почти все большие музыканты отказались от участия в этом балагане, хотя им обещали огромные деньги. Спели за Владимира Путина только два известных коллектива – "Сплин" и "Чайф". В соцсетях их тут же обвинили в работе на Кремль и призвали бойкотировать их выступления.

Я думаю, это правильный призыв. В наше время каждому человеку в России пора бы сделать этический выбор: либо он за диктатуру, либо против. Больше нельзя оставаться "вне политики". Но вернемся к подготовке власти к митингу 3 мая. МВД России потребовало у местной футбольной лиги перенести на другой день матч московских команд "Спартак" и "Динамо". Полицейские начальники не хотели отвлекать силы на охрану этой игры. К счастью, футболисты отказали полицаям. Возможно, этим они спасли от избиения и ареста несколько десятков человек.



Митинг в Москве

Одновременно Следственный комитет РФ завел против участников предыдущей акции протеста 27 июля уголовные дела по статье о "Массовых беспорядках". Хотя, конечно, если беспорядки и были, то устраивали их сами полицейские.

В московском метро на плазменных панелях крутили кадры избиения полицейскими демонстрантов с титрами о том, что участникам акций протеста грозит до 10 лет тюрьмы. Цель этого шоу – максимально запугать людей. Сделать так, чтобы все они остались дома. Но это не помогло.

С утра 3 мая, в день начала акции протеста, центр Москвы выглядел как оккупированный город во время войны. Повсюду стояла боевая техника, грузовики, кунги, автобусы, автозаки и водометы. Движение на многих улицах было перекрыто. Полицейские заняли почти все Бульварное кольцо, по которому планировали гулять оппозиционеры. На перекрестах поставили блок-посты. В небе кружили полицейские вертолеты.

Мобильную связь и интернет в центре забивали специально привезенные глушилки. Это была самая настоящая военная операция. Известно даже ее название: "План Крепость".



Центр Москвы выглядел как оккупированный город во время войны

Тем не менее, на бульвары вышли примерно 20 тысяч человек, тысячу из которых задержали. Вообще, полиция вела себя просто дико. В стиле настоящей оккупационной армии, как нацистские каратели. Людей с остервенением били дубинами просто так, безо всякого повода.

В автозаки забирали не только оппозиционеров и случайных прохожих, но и даже сторонников Кремля. Сколько таких эпизодов было, неясно, но как минимум два попали на видео. Судя по выступлениям провластных блогеров и государственных телеканалов, российская власть абсолютно уверена, что в Москве началась попытка осуществить цветную революцию.

Они там на полном серьезе сидят в "крепости" и воюют с иностранным Майданом. Сложнее всего им признать, что "крепость" штурмуют не украинцы или американцы, а сами россияне. Владимир Путин сейчас пытается отыграться за поражение пятилетней давности в Киеве. Тогда, если вы помните, он критиковал Виктора Януковича за слабость и нерешительность в применении силы против демонстрантов.



Владимир Путин пытается отыграться за поражение пятилетней давности в Киеве

Сейчас российским силовикам отдан приказ действовать максимально жестоко, не обращая никакого внимания на законы. Причем даже на те диктаторские законы, которые он сам и установил. Понятно, зачем это делается: власть хочет максимально запугать людей, подавить в них любую волю к сопротивлению. Показать, что сопротивление бесполезно, что оно будет уничтожаться силой, невзирая ни на какие законы и правила.

Но на любое действие всегда есть противодействие. В данном случае – им стала де-анонимизация полицейских. Смотрите: и демонстранты, и сами полицаи, и их начальники – все понимают, что бить людей дубинками – это самое настоящее преступление.

Поэтому ОМОНовцы скрывают свои лица масками и убирают жетоны с личными номерами. Просто чтобы их преступления оставались анонимными. Но с помощью современных технологий их все равно находят в сети и выставляют на всеобщее обозрение. Причем публикуют и данные самих полицейских, а также их жен и детей.

В их картине мира это означает подготовку к мести. По крайней мере, они сами бы поступили именно так. Это вызывает у омоновцев страх и гнев одновременно. Это как в анекдоте: "А нас-то за что?!". Реакция силовиков на раскрытие их личностей мне кажется бесценной. В сети появился любопытный документ, который тут же растиражировал телеканал "НТВ".

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Он написал от лица некоей "инициативной группы" силовиков. В нем они обещают похищать, пытать и убивать жен и детей простых россиян, пытающихся сопротивляться беспределу на улицах городов. На мой взгляд, это обращение, написанное в стиле боевиков ИГИЛа или Исламского Джихада, является прокламацией об объявлении гражданской войны. Авторы обещают не охранять права и спокойствие россиян, а натурально убивать их самих и их родственников.

Каким будет ответ простых людей, понять несложно. Уже сейчас по всей России массово ловят и бьют полицейских, которых считают оккупантами. Дальше будет только хуже. Возможно, по всей России начнут гулять "Приморские партизаны" и их аналоги. Если кто не помнит, в 2010 году они почти полгода ходили по дальневосточным лесам и не без успеха охотились на продажных полицаев.

Но главное даже не это, а моральное состояние оппозиции. Знаете, обычно российские либералы настроены очень скептически относительно самих себя. Они никогда не верили в свои силы и искали виноватых во всех бедах в своем же окружении. Однако сейчас настроение сильно изменилось. Ни аресты, ни избиения, ни уголовные дела не останавливают их от продолжения борьбы. Люди это чувствуют и выходят даже на запрещенные акции протеста.



Люди выходят даже на запрещенные акции протеста

Острый политический кризис (или даже гражданская война) в Москве только начинается. По прогнозу российского политолога Валерия Соловья, этот кризис будет волнообразным. С всплесками и падениями и продлится он до 2021 года. А итогом его станет падение нынешнего режима и полная перезагрузка российского государства.

Действующая власть прекратит своё существование. Как обычно, в случае с масштабными долговременными кризисами непонятно, каким именно образом: вследствие революции, заговора элит, добровольной трансформации или сочетания всех этих вариантов,

– сказал Валерий Соловей.

Интересно, кстати, что датой окончания власти Владимира Путина Соловей называет 2021 год. А именно тогда к Москве должен подойти якутский шаман Александр Габышев. Он, если помните, считает Путина демоном, и обещает вернуть его в ад. Как раз в 2021 году.



К Москве идет якутский шаман Александр Габышев

Таким образом, политолог и шаман парадоксальным образом сходятся в оценке перспектив Владимира Путина. Но главное – это полная неспособность нынешней российской власти сделать хоть что-то, что могло бы прекратить кризис и вернуть себе доверие граждан. Теперь у них там лишь одна дорога – максимальное закручивание гаек, если понадобится, то и с кровью.

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Правда, сейчас эта тактика уже не помогает. Затолкать революцию обратно в бутылку стабильности уже практически невозможно. 10 августа в Москве состоится очередной митинг протеста против Владимира Путина. Теперь они будут проходить каждую неделю.