Смерть после теракта, жертвы телевизора и прах Доренко: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Телевизор – последняя надежда оккупационного режима".

1. Кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности: оккупанты в Симферополе разграбили имущество собора ПЦУ. Некоторые вещи обнаружены на свалке, некоторые просто разломаны. Все произошло во время поездки архиепископа Климента в США, где он был на конференции по религиозной свободе. "Это россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода", – прокомментировал варварство рашистов священнослужитель Крымской епархии ПЦУ.

Помещения собора в Симферополе / Фото Український дім

Кроме того, Климент заявил, что россию ждут санкции за уничтожение единственного собора ПЦУ в Симферополе.

2. Умерла еще одна жертва теракта в керченском политехе. Преподаватель экономических дисциплин Ольга Николаевна Грищенко была расстреляна в живот. Травмы в итоге оказались несовместимыми с жизнью. Оккупация продолжает собирать кровавый урожай.



Скрин КРЫМский бандеровец

3. Задержанного 27 марта 2019 года политзаключенного Иззета Абдуллаева оккупанты переводят в СИЗО № 1 г. Ростов-на-Дону, куда уже сослали и других репрессируемых крымских татар. Абдуллаев до ареста занимал активную гражданскую позицию, регулярно посещал судилища.



​Политзаключенный Иззет Абдуллаев/ Фото из открытых источников

4. Уже 22 месяца политзаключенный Мемет Белялов находится в СИЗО в нечеловеческих условиях. Оккупанты сегодня отклонили все доводы защиты и не удовлетворили апелляционную жалобу адвоката на решение о продлении меры пересечения в отношении крымского татарина.



Политзаключенный Мемет Белялов / Фото из открытых источников

5. У захваченных россией в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма моряков Владимира Терещенко и Сергея Цыбизова сегодня день рождения. Старшему матросу Терещенко исполнилось 25 лет, матросу Цыбизову – 22 года. Желаем всем скорейшего возвращение домой!

У захваченных россией в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма моряков Владимира Терещенко и Сергея Цыбизова сегодня день рождения. Старшему матросу Терещенко исполнилось 25 лет, матросу Цыбизову - 22 года https://t.co/Llv4D7vHKR pic.twitter.com/j6lo8KFYEG — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 июля 2019 г.

6. Оккупанты сегодня снова перекрывали рейд в Севастопольской бухте. Репетировали военный шабаш ко Дню ВМФ мразии. Люди традиционно выстроились в километровые очереди на маршрутки, чтобы попасть на другую сторону города. Следующее перекрытие рейда – 26 и 28 июля. Военная база.

7. Очередной масштабный блэкаут с утра накрыл несколько районов оккупированного россией Севастополя. Оккупанты заявили, что "произошла высоковольтная авария, из-за чего отключилась линия". Электричества не было 5 часов. А ведь могли снова куницу обвинить или ДРГУ с пилой и в шлепках.



Скрин КРЫМский бандеровец

8. Жители Симферополя активно жалуются на мутную воду из-под крана. Оккупанты в ответ заявили, что с водой "все нормально, все вкусно, все без цвета, без запаха, все как обычно. Никаких, по данным лаборатории, аномалий нет. С очистных сооружений выходит стандартная вода".

9. Ватники Севастополя обсуждают, можно ли им купаться в родной говени: "Интересно, по персонифицированной карте ЕГКС пропустят на Херсонес? Она ведь подтверждает, что это житель Севастополя (чтобы паспорт не таскать)", "Люди заходили, весной пускали вроде. Лучше позвонить, уточнить", "Где еще оправдали запрет посещения любимого пляжа (мешают проведению экскурсий). Хамство на Херсонесе Таврическом", "Люди купаются, осторожно примостившись в камнях со стороны карантинки. Охрана в прошлом году и сюда бегала, в этом никого не видел пока".



Скрин КРЫМский бандеровец

10. Ну, как не кормят… едой нет, конечно: "В Черный список работников крымской таможни, российская сторона! Заезжаем в Крым с Украины. Первый вопрос, который задают: колбаса есть? Я не знала, что колбаса относится к контрабанде. Или их там не кормят, и им колбаса эта снится. Причем именно украинская. А вообще, кто к нам поедет, если после этой таможни и шмона, который там устраивают, хочется плеваться. Хамство по отношению к людям полнейшее. Анонимно".



Скрин Twitter

11. Севастополь процветает: "Лежит сеть WIN. Не работает МТС на Победе, Восставших, Шевченко, Острякова, Андреевка, Угловое, Вилино, Табачное и т.д.". Не отстает от процветания и Яны-Капу (Красноперекопск): "Что с мобильной связью творится?", "Краснодарский край с Билайном тоже хня такая", "Вчера с часов 11 ночи и до часу напрочь отсутствовала. Как бэ антенка полная, а оно не звонит".



Скрин КРЫМский бандеровец

12. Часть праха российского пропагандона Сергея Доренко, погибшего 9 мая, был развеян сегодня на горе Митридат в оккупированной Керчи, где он родился.



Российский журналист Сергей Доренко / Фото ТА

13. Теперь мы знаем, что группу ВК "Жизнь Армянска" создал Антон Лукьяненко, который работает на кремлевских пропагандонов. И так у них со всеми группами дела обстоят в ФСБшной помойке.

P.S. Сегодня дернул леший с утра включить телевизор, который я обычно не смотрю. Наткнулся на утренний эфир лживого (а других у нас нет) канала "Крым-24". Сидят на берегу Оленевки два пропагандона – Александр Ткачев и Салия Салямова, которые ведут программу "Утро нового дня". И даже в этой программе вате в уши втирают кремлевскую пропаганду о колоссальном процветании Крыма. Особенно в этом преуспела Салямова, которая из кожи вон лезла, чтобы рассказать приглашенным в выездную студию гостям о том, что в Крыму "5 лет назад ничего не было".

Кстати, абсолютно все гости в этой и, я уверен, многих других крымских передачах, являются понаехавшими. Только и слышно было с экрана: вот этот гость приехал к нам из Анапы, вот этот – из Екатеринбурга, а этот – из Ростова. Местных жителей словно вовсе не существует. Диалоги между ведущими были очень скучными, но эмоциональными – как будто они читали текст прогнувшегося с потрохами под оккупантов одебиливающего в духе СССР ресурса "Крыминформ".

"Саша, а ты уже ездил по Крымскому мосту? – вожделенно спрашивала своего соведущего Салямова.

"Да, это было невероятно", – отвечал он ей.

"А я тоже ездила в конце июня. В сторону Тамани людей очень мало, а вот в Крым – огромные пробки. К нам едут миллионы туристов".

Ткачев радостно в ответ: "Да, и многие остаются здесь жить, потому что не влюбиться в Крым невозможно".

Потом был рекламный блок. Один из крымчан, с которым я общался на эту тему, назвал его "блоком проезда по ушам населения". В этом блоке начали показывать какую-то разруху: разбитые в хлам дороги, поваленные на бок дома, ржавый трактор… Завершила видеоряд надпись из букв в цветах украинского флага на черном фоне: "Такой могла быть наша реальность". И постоянно делали вставки со слоганом "Крым меняется" или новости с текстом "жить по-новому", в которых восторгались до поросячьего визга любой мелочи, которую сделали оккупанты в Крыму.

Россия прекрасно отдает себе отчет, что уровень жизни на захваченном полуострове катастрофически упал. А скорость разочарования среди вчерашних адептов россии набрала достойную для попадания в книгу рекордов Гиннеса. Вот и приходится каждую минуту телевизионного эфира забивать людям байки о несуществующем процветании и пугать страшилками об Украине. Телевизор – последняя надежда оккупационного режима. А уж какой "могла быть наша реальность" в свободном от рашизма обществе мы и так хорошо представляем.

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