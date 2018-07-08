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Злой Одессит

Крымский мост в фото: пустота и... пустота!

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Фотоотчет по загруженности Крымского моста, сделанный из автомобилей.

Вот уже как вторую неделю официальный сайт Крымского моста умалчивает о том, сколько с момента открытия по нему проехало транспортных средств. В последний раз сообщалось об очередном рекорде транспортного потока этого мега-моста аж 20 июня, и тогда рекорд составлял 508 тысяч автомобилей в обе стороны. Причем, по убеждениям оккупантов, в сторону Крыма проехало 274 тысячи автомобилей, а в сторону Тамани – более 233 тысяч.

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Забавно, ну буквально накануне этого последнего сообщения, 19 июня, в статье "Крымский мост и его странные рекорды" я подал сомнению цифры, которые публиковались ранее, настолько они были нереальны. И кто знает, что еще пририсуют оккупанты к показателю транспортного потока через мост. Ну, а пока мы ожидаем этого нового супермегарекорда, я, ввиду отсутствия работающих и доступных веб-камер на Крымском мосту, поискал в интернете фото, сделанные из проезжающих по нему автомобилей. И, если честно, рекордами на этом объекте особо не пахнет.

Практически все фото и скрины которые доступны в сети демонстрируют свободную дорогу и отсутствие этих тысяч автомобилей, мчащих на полуостров. Сделаны фотографии были в разное время, из разных автомобилей, но объединяет их одно – пустота.

Крымский мост

Что же, с нетерпением жду обновления статистики по проезжающему транспорту через Крымский мост. Всегда любопытно было оценить, насколько развита фантазия у оппонентов.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Росії Публікації Новини Криму Кримський міст
Джерело: Злой Одессит
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