Намедни страна-оккупант отмечала день России и оккупированные ею территории не стали исключением в присоединении к этому действу.

В данном случае речь идет о полуострове Крым, который с 2014 года находится в атмосфере высокодуховного угара, поддерживаемого в обществе по традиционной формуле "хлеба и зрелищ".

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Однако, показное веселье не отменяет процесса упадка и разложения, которые захлестнули захваченную Россией часть Украины, а отсутствие одной из составляющей поддержания угара – хлеба, приводит к болезненному отрезвлению.

В то время, как по улицам крымских городов, больших и малых, в таких же, больших и малых количествах идут стройные ряды артистов в цветастых сарафанах и кокошниках, сам полуостров переживает глубокий экономический и экологический кризис.

Будучи одним из самых дотационных регионов РФ, за 4 года оккупации Крым так и не смог приблизиться хотя бы к примерным показателям турпотока, что был в составе Украины. И даже псевдо-открытие Керченского моста не внесло коррективов в крымский сезон, демонстрируя мертвые пляжи и пустые гостиницы не то чтобы в середине мая, когда традиционно начинался сезон в Крыму, а июня!

Инфраструктура полуострова приходит в упадок, дороги не ремонтируются, памятники архитектуры разрушаются на глазах. Но главное, полуостров накрывает экологический коллапс – засуха.

Буквально накануне дня России в Крыму была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного полуострова. Запасы воды истощаются, и после зимнего периода их компенсация столь ничтожна, что неспособна возместить затраты. Полуостров засыхает, превращаясь в пустыню, на возрождение которой у нас уйдут десятилетия.

А потому, за кокошниками и эйфорией четко просматривается некроз полуострова.

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