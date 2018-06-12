В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины

Откровенно говоря, когда я читал заметки разного рода экспертов и аналитиков о том, что российская военщина выдыхается, ведь у ВС РФ в 2018 сокращен бюджет, в сравнении с предыдущими годами, то я искренне смеялся.

Подобный бред и лепет могут нести только люди, живущие на полюсе Марса, но ни как не на планете Земля, поскольку здесь уже давно всем известно, пока в России будут работать нефтевышки и гнаться газ по трубам, высокодуховная военщина бедовать не будет.

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И подтверждением тому стало очередное корректирование бюджета РФ, в котором предусмотрено сокращение расходов на пенсии на 50 миллиардов рублей и поддержка ВПК суммой на 97,4 миллиардов рублей. Причем вся эта сумма войдет в закрытый раздел бюджета вооруженных сил.

А между тем, пока госпрограмма перевооружения ВС РФ уже раздута более чем на 22 триллиона рублей, черная дыра Пенсионного фонда РФ увеличилась до 265,5 миллиардов рублей. Но, это же ведь мелочи, верно?

И в данном контексте имеет смысл обсуждать не эфемерное "Россия выдохлась", а непосредственно источники ее стимуляции, без которых бы она и вправду очень быстро сдала бы позиции.

Кроме того, в общем списке помимо животворящих нефти и газа нужно обязательно упомянуть российских пенсионеров как самый надежный ресурс.

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