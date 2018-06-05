О "ритуальных" убийствах для Путина

На днях я писал о том, что в деле с заказом на Аркадия Бабченко возник информационный "белый шум", который выражен в появлении большого количества версий о заказчиках и заинтересованных сторонах. При этом многие из этих версий призваны уводить внимание в сторону.

Тогда же я обратил внимание на то, что версия с Дмитрием Рогозиным не совсем соответствует действительности и куда уместнее говорить о персоне Суркова.

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Между тем, пока я был отвлечен хорошей погодой в Одессе и морским бризом, медиапространство наполнили очередной порцией интересных материалов, которые вообще опровергают саму идею того, что Путину нужны ритуальные убийства для его задабривания.

Что же, если кто-то сомневается в кровожадности Кремля, то напомню несколько моментов из не такой уж и далекой истории.

Анну Политковскую, думаю, все помнят. Убитую 7 октября 2006 года по чистому совпаденью в день рождения Путина. Слишком много писала и говорила о войне в Чечне, что не следовало вещать в массы при новом, молодом и энергичном президенте.

А как на счет Александра Литвиненко, бывшего офицера КГБ-ФСБ, одного из авторов книги "ФСБ взрывает Россию"? Конечно же, Путину это убийство было совершенно не нужно и просто Александр решил таким экстравагантным образом закончить жизнь самоубийством. Погода в Лондоне, знаете ли, депрессивная – подбивает.

Кстати, критикующие версию выслуги перед Путиным вспомнили и о том, что после убийства Бориса Немцова 27 февраля 2015 года Путин вообще исчез из вида прессы на несколько дней. Что же, тот период я подробно описал в своей книге "11 дней без Путина" и кто читал, тот знает чем было вызвано исчезновение президента РФ, а вот убийство Немцова Путину как раз пришлось по душе и добавило бонусов чеченскому сюзерену.

И один из последних эпизодов – Скрипали, тут не заладилось. Но факт выслуги перед царьком так же неопровержим, ведь накануне уменьшения контроля Рогозина за потоками в оборонном секторе, как раз представителю этого сектора нужно было больше баллов в зачетку. Но, маємо те, що маємо.

Убийство неугодной, либо раздражающей Путина персоны – это гарантированный плюс организатору. Организатор с этого получает соответствующие бонусы. А для Владислава Суркова сейчас таковыми бонусами может стать сохранение своих шатающихся на единственной глиняной ноге позиций и не быть отправленным смотрящим куда-нибудь в заполярье.

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