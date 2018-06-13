Сколько стоили Украине аннексия Крыма и военное вмешательство РФ на Востоке: потрясающие данные

Уже более четырех лет прошло с того времени, как Российская Федерация показала свое истинное лицо. Так называемая "братская любовь" северного соседа стоила Украине аннексии Крымского полуострова и военного вмешательства на Донбассе.

100 миллиардов долларов Украина потеряла из-за военной агрессии РФ. Читайте также: Сколько украинских фанатов попытаются попасть на ЧМ-2018: детали в цифрах Более 1,4 миллиона гектаров земли Украина потеряла из-за аннексии Крымского полуострова. Еще 1,9 миллиарда долларов осталось в качестве банковских активов в отделениях полуострова. Конфискованное "Крымэнерго" стоило Украине 1 миллиард долларов. "Крымэнерго" стоило Украине 1 миллиард долларов Из-за военной агрессии России на Донбассе Украина уже потеряла 10 миллиардов долларов, еще 14 миллиардов долларов – это вынужденное уменьшение доли торговли с агрессором.

Из-за военной агрессии РФ Украина потеряла 10 миллиардов долларов