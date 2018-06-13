Скільки коштували Україні анексія Криму і військове втручання РФ на Сході: приголомшливі дані

Вже понад чотири роки минуло з того часу, як Російська Федерація показала своє справжнє обличчя. Так звана "братерська любов" північного сусіда коштувала Україні анексії Кримського півострова і військового втручання на Донбасі.

100 мільярдів доларів Україна втратила через військову агресію РФ. Читайте також: Скільки українських фанатів спробують потрапити на ЧС-2018: деталі у цифрах Понад 1,8 мільярда Україна втратила через анексію 1,4 мільйона гектарів землі Кримського півострова. Ще 1,9 мільярда залишилось в якості банківських активів у відділеннях півострова. Конфісковане "Крименерго" коштувало Україні 1 мільярд доларів.

"Крименерго" коштувало Україні 1 мільярд доларів Через військову агресію Росії на Донбасі Україна втратила вже 10 мільярдів доларів, ще 14 мільярдів доларів – це вимушене зменшення частки торгівлі з агресором.

Через військову агресію РФ Україна втратила 10 мільярдів доларів