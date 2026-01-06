З України опинився у російській в'язниці: Польща вимагає від Москви пояснень щодо смерті поляка

Польські дипломати звернулися до російської влади з дипломатичною нотою у зв'язку зі зникненням жителя Кракова Кшиштофа Галоса. За попередніми даними, чоловік міг загинути у російській в'язниці після того, як поїхав перевірити, чи справді в Україні триває війна.

Що кажуть у Варшаві щодо ймовірної смерті поляка у Росії?

Посольство Польщі офіційно вимагає від Міністерства закордонних справ Росії надати інформацію щодо можливого затримання та смерті Кшиштофа Галоса.

Водночас Польська прикордонна служба відмовилася розкривати дату перетину ним кордону, пояснивши, що ці дані є секретними та можуть бути передані винятково державним органам, зокрема поліції.

До російських відомств звернулася й родина зниклого. За допомогою незалежного російського адвоката, який з міркувань безпеки побажав залишитися анонімним, син Галоса направив листи до Міністерства закордонних справ Росії, начальника Головного управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ростовській області генерал-майора Андрія Полякова, а також прокурора Військової прокуратури Південного військового округу Владислава Приходченка.

У зверненні родина просить російську владу надати будь-яку інформацію про долю чоловіка.

Звертаюся до відповідних органів з проханням відповісти на такі питання: Чи є у вас якась інформація про долю Кшиштофа Галоса? Чи живий він? Якщо так, то який стан його здоров'я? Де і в якому статусі він утримується? Якщо помер, то коли й за яких обставин? Чи можливо отримати його тіло? Якщо його поховали, то де?

Журналістам син зниклого поляка заявив, що прагне "нарешті встановити обставини його смерті, а також просити про видачу його тіла".

Що відомо про зникнення Кшиштофа Галоса?