Блогерка Волощук заявила, що отримала нагороду від ГУР: у мережі розгорівся скандал

У п'ятницю, 3 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на Банковій зустрівся з українськими блогерами. Як зазначають самі інфлюенсери, вони "обговорювали питання інформаційної війни та мотивації населення".

На зустріч в ОП запросили Сашу Бо, Євгена Таллера, Ксюшу Манекен, Настю Єлісєєву, Таню Парфільєву, Микиту Добриніна та інших. Про це вони самі розповіли у своїх сторіс в інстаграмі, передає 24 Канал.

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За що блогерка отримала нагороду від ГУР

Ксюша Манекен (Оксана Волощук – 24 Канал), яка була однією із запрошених гостей, похвалилася у мережі, що отримала відзнаку "за сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня" від ГУР МО.

Блогерка неодноразово наголошувала у своєму блозі про те, що немає різниці якою мовою ти говориш. Вона навіть заявляла про те, що не планує переходити на українську. Цього ж разу вона знову це підкреслила.



Блогери зустрілися з Подоляком / Скриншот

Не важливо, що про тебе говорять інші, не важливо одягнена ти на фото, або напівоголена, не важливо навіть якою мовою ти розмовляєш. Важливо бути особистістю, вчитися на власному досвіді, розвиватися, бути вірним собі й робити те, що ти любиш,

– написала вона.

Волощук також написала, що "розуміє біль своїх підписників". "Комік став президентом, "ескортниця" отримала орден, а ви такі правильні не отримали ні**я", – написала Ксюша Манекен в інстаграмі. Згодом вона видалила це з мережі.



Допис, який видалила блогерка / Скриншот



Блогерка похизувалася нагородою від ГУР / Скриншот

Блогерка додала, що розповість за що отримала нагороду вже після закінчення війни.

Попередні скандали за участі Волощук

Волощук вже неодноразово була у центрі уваги після своїх скандальних заяв. До прикладу, блогерка у 2020-му "розмірковувала" про життя у Криму. Зокрема, вона запевняла своїх підписників, що "неважливо чий півострів, головне – аби там було мирно".

Як блогерка висловлювалася про Крим / Скриншот

Також вона заявила, що після анексії на півострові "поліпшилося життя, і всі це мають визнати".

Скандальні висловлювання Волощук / Скриншот

"Я розумію, що русофобам буде складно прийняти цю інформацію. Але факт залишається фактом", – написала вона.

У мережі розгорівся скандал

Ксюша Манекен – інфлюенсерка та фотографиня. За її профілем в інстаграмі стежать 413 тисяч підписників. В інтерв'ю Раміні Есхакзай вона зізналася, що з 19 до 22 років займалася ескортом, пізніше відкрила шлюбну агенцію. Раніше була у стосунках з українським діджеєм Тимуром Трушковським.

У мережі відразу ж почали обговорювати цю інформацію. Зокрема, українців цікавить за що саме блогерка отримала нагороду.

Як українці реагують на допис блогерки про нагороду: скриншоти

Про що говорили блогери в ОП

24 Канал надіслав офіційний запит до ГУР, аби з'ясувати, чи дійсно блогерка отримала нагороду.

Саша Бо написала у своєму інстаграмі, що блогерів зібрали для того, щоб обговорити "інформаційну війну та мотивацію населення, а також як не вигоріти, не впасти у депресію і що робити, щоб підтримувати бойовий дух".

Інфлюенсерка також поцікавилася у Подоляка про терміни закінчення війни, на що він відповів так: "Пояснюю прямо. 2023 рік. Усе скінчиться".

Також на Банковій був блогер-мільйонник з Чернівців Олександр Заліско. Нагадаємо, що у 2021 році він потрапив у скандал, відсвяткувавши свій день народження у День пам'яті Голодомору у львівському Будинку вчених.

Блогер з Подоляком / Фото з інстаграму Заліска