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      Кто помогает Беларуси удаляться от России

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      Владимир Путин и Александр Лукашенко
      Владимир Путин и Александр Лукашенко / eurasia.expert

      В Беларуси, впервые за многие годы так называемой независимости, в бюджете на 2020 год не учли российских кредитов.

      Российская Федерация в методах осуществления своей как внутренней, так и внешней политики принципиально ничего не меняла со времен СССР. При отсутствии элементарного креатива она старается добиваться лояльности к себе лишь тремя способами: финансово (либо в эквиваленте) поощряя цель; шантажируя и осуществляя давление; комбинируя первое и второе в режиме "кнута и пряника".

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      Между тем, эта ограниченность действий зачастую играет против Кремля же, формируя к нему жесткий антагонизм у целей подобного рода воздействия. И к числу таковых, как показывает время, можно причислить и Беларусь, называемую во всех российских СМИ и на всех официальных уровнях "союзным государством", но являющимся ли таковым на деле?

      Дело в том, что в Беларуси, впервые за многие годы так называемой независимости, в бюджете на 2020 год не учли российских кредитов. Не учли потому, что не намерены таковые брать!

      В двухсторонних отношениях РБ и РФ это неслыханный финт, поскольку практически всегда бюджет республики сшивался с опорой на кредитование от России, которое частично погашало накопленные до этого долги.

      При этом хотелось бы напомнить, что в 2019 году Беларусь должна была получить от РФ кредит на $630 млн в формате межправительственного кредитования и еще $200 млн как поддержку от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Однако в Москве поставили "союзной республике" условие – кредиты будут получены в случае ускорения интеграционных процессов в РБ. И это очень важный момент.

      Президент Беларуси Александр Лукашенко явно не намерен расставаться со своим "троном", пока не подрастет его прямой наследник – Николай. В свою очередь, для российского президента Владимира Путина в 2024 году наступает переломный момент, когда он не сможет избираться на очередной срок, а ставя марионеточного приемника, терять еще один срок на ожидание выборов в столь не молодом возрасте – рискованно.

      Согласно плану, вынашиваемому в Кремле, интеграция Беларуси и России должна пройти до 2024 года, дабы провести президентские выборы объединенного государства, на которых, разумеется, победит Владимир Путин и получит, фактически, продление своих полномочий в еще более расширенном формате.

      Конечно, этот план не удовлетворяет Лукашенко, и он ищет возможности избежать данного гибридного сценария для Беларуси и себя лично. А потому полный отказ от кредитования из РФ это яркий сигнал того, что Беларусь становится в боевую стойку по отношению к "братской" России.

      Но, возникает вопрос, а кто же поможет РБ рассчитываться с долгами? Как-никак, а в 2020 году Беларусь должна будет расплатиться по долговым обязательствам на сумму в $2,6 млрд по внешним займам и $1,2 млрд процентных начислений.

      И вот тут на арену выходит другой, глобальный, геополитический игрок – Китай.

      Так, известно, что до конца года КНР предоставит Беларуси, внимание, кредит на $500 млн! То есть, по сути, полностью перекроет предложенное Россией кредитование. Причем сотрудничество РБ и КНР с каждым днем становится все более тесным и глубоким, а там, где растут интересы Китая – ущемляются интересы всех остальных игроков.

      Конечно, поиск новых союзников Минском не означает, что он может себе позволить разорвать отношения с РФ. Все же близость границ и высокий риск гибридного вторжения ВС РФ в Беларусь ставят республику в крайне невыгодную позицию. Но даже латентная оппозиция и препятствование реализации таких планов как продление политического долголетия Путина приносят свой профит в общую геополитическую расстановку сил. Причем профит этот, как вы понимаете, не на пользу Российской Федерации.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Новини політики Публікації Китай Олександр Лукашенко Володимир Путін Кредит Новини Білорусі
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