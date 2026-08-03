Куба знову без світла: масштабний блекаут залишив без електроенергії 10 мільйонів людей

На Кубі ввечері 2 серпня стався новий масштабний блекаут, через який без електропостачання залишився весь острів. Це вже четверте загальнонаціональне відключення електроенергії за останній час.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державного кубинського оператора мережі.

Що відомо про блекаут на Кубі?

Причини аварії наразі офіційно не розкриваються, а Енергетичний союз країни не надав додаткових пояснень щодо інциденту.

Це вже четвертий загальнонаціональний блекаут за останній час. Раніше, у липні 2026 року, на Кубі сталися ще три масштабні відключення електроенергії.

Енергетичну кризу на Кубі пов'язують із застарілою інфраструктурою, труднощами з ремонтом електростанцій та гострим дефіцитом палива. Значна частина енергоблоків експлуатується вже кілька десятиліть і потребує капітальної модернізації. Постійні відключення електроенергії суттєво ускладнюють життя населення, адже впливають не лише на побут, а й на роботу систем водопостачання, охолодження та інших критично важливих сервісів.

Крім того, погіршення енергетичної ситуації пов'язують із дефіцитом пального. Після того як президент США Дональд Трамп запровадив нафтову блокаду Куби, а Венесуела припинила постачання нафти через зміну влади, острів втратив одного зі своїх головних постачальників енергоносіїв. Згодом, під тиском США, постачання нафти до Куби також припинила Мексика, що ще більше загострило енергетичну кризу.

Нагадаємо, перші серйозні перебої сталися у березні, коли країну накрила серія з трьох загальнонаціональних блекаутів. Відключення електроенергії на початку місяця, а також 16 і 22 березня практично паралізували життя на острові. Навіть у Гавані світло було відсутнє по 15 – 18 годин на добу, тоді як у більшості провінцій електроенергію подавали лише на кілька годин.

Після нетривалого періоду стабілізації ситуація різко погіршилася в липні. Через спеку та рекордне навантаження на енергосистему, спричинене масовим використанням кондиціонерів, сталися ще три масштабні аварії, зокрема 6 та 10 липня.