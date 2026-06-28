Кучма отримав відзнаку імені Чорновола: у мережі розлючено заявляють, що це "знущання з пам'яті"

У День Конституції голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив Леоніду Кучмі нову почесну відзнаку парламенту за внесок у розвиток українського парламентаризму. Водночас це рішення викликало хвилю критики та обурення серед частини українців у соцмережах.

24 Канал зібрав реакцію мережі на рішення Верховної Ради відзначити другого президента України відзнакою імені Чорновола.

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Що відомо нагородження Кучми?

У неділю, 28 червня, в День Конституції України голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив другому президенту Леоніду Кучмі нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені В'ячеслава Чорновола.

Нагороду запровадили у серпні 2025 року. Нею відзначають внесок у розвиток українського парламентаризму, зміцнення демократичних інститутів та міжпарламентську співпрацю. Відзнака має форму медалі з рельєфним зображенням В'ячеслава Чорновола, виконаним за мотивами пам'ятника у Львові.

Леонід Кучма у свій час був співголовою Конституційної комісії, яка працювала над підготовкою Основного Закону України. Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року під час його президентської каденції.

Нагородження Кучми: дивіться відео

Як відреагували українці на таке рішення парламентарів?

Рішення про нагородження викликало суспільний резонанс. У соцмережах частина українців висловила обурення, ставлячи під сумнів доцільність такого вшанування та нагадуючи про суперечливі сторінки політичної історії Кучми.

Коментатори зазначають, що подібне рішення "ганьба" та не стримують нецензурних висловлювань, зокрема у тредсі та фейсбуці.



Українці реагують на нагородження Кучми / Скриншот із тредсу



Українці обговорюють вручення нагороди Кучмі / Скриншот з тредсу

Користувачі соціальних мереж відзначають, що подібне рішення виглядає як знущання з пам'яті В'ячеслава Чорновола.



Українці обурені рішенням парламенту / Скриншот з фейсбуку

Крім того, часто коментатори запитують, хто саме ініціював подібне рішення та наскільки взагалі воно доцільне.



Користувачі соціальних мереж обговорюють, хто відповідальний за це рішення / Скриншот з фейсбуку

Додамо, що крім Леоніда Кучми нагороди від українського парламенту отримали ще кілька осіб, які працювали над створенням Конституції. Зокрема, Голова Верховної Ради України другого та п'ятого скликань Олександр Мороз, юрист і колишній Міністр юстиції України Сергій Головатий та нардеп п'яти скликань Іван Заєць.

Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року під час автокатастрофи під Борисполем, коли його авто зіткнулося з вантажівкою. Офіційна версія – ДТП, однак частина експертів і соратників наполягає, що це могло бути політичне вбивство.

Ексзаступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що Чорновола нібито вбили. За його словами, також могли бути фальсифікації експертиз, відключення подушок безпеки та знищення або усунення ключових свідків.

У публічному просторі також існують припущення про можливу політичну зацікавленість тодішньої влади, зокрема через високі рейтинги Чорновола як опозиційного кандидата перед виборами на яких переміг Кучма. Розслідування справи неодноразово переглядалося та супроводжувалося різними версіями подій.