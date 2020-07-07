Головна тенденція червня в політичному вимірі громадської думки – зниження рейтингів президента Зеленського. Причому це відбулося протягом місяця – з травня по кінець червня – і в істотних масштабах.

Например, по данным опросов Киевского международного института социологии (КМИС) одобрение действий и заявлений президента Зеленского снизилось с мая по конец июня на 9% (с 47% до 38%). И если в мае относительное большинство украинцев одобряло действия и заявления президента, то в конце июня уже наоборот.

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Почему падает рейтинг Зеленского?

Падение рейтингов президента Зеленского зафиксировали четыре разных социологических центра, проводивших опросы общественного мнения в июне (Центр "Социальный мониторинг", КМИС, Центр Разумкова и соцгруппа "Рейтинг").

Показатели доверия президенту, одобрения его действий и заявлений, удовлетворенности его деятельностью (разные центры используют разные показатели) снизились до уровня в диапазоне от 36% до 41%. До 34,6% (по сравнению с 39,3% в середине мая) снизился президентский рейтинг В.Зеленского (по данным соцгруппы "Рейтинг"). При этом он по-прежнему втрое опережает ближайших преследователей (П.Порошенко и Ю.Бойко).

Чем объяснить такое довольно существенное снижение рейтингов Президента Зеленского именно в июне?

Последний раз такое же резкое снижение рейтингов главы государства происходило зимой (в феврале 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г.). Однако во время эпидемии коронавируса и карантина снижение рейтингов президента Зеленского прекратилось (либо происходило очень медленно). Но, как только страна начала выходить из карантина, обвалились и рейтинги главы государства.

Отмечу, что нечто подобное произошло не только в Украине. Существенно снизились рейтинги президентов США и Франции, целого ряда других зарубежных лидеров.

У политологов даже новый термин появился – "постковидная" или "посткарантинная" политика, отражающая всплеск протестных и негативных настроений в обществе после эпидемии и карантина. Отмечу, в качестве гипотезы, еще один фактор, который также мог, хотя бы косвенно, повлиять на рейтинговую ситуацию президента Зеленского – почти месяц (до 21 июня) не было его знаменитых видеообращений. А они, как мы знаем, все-таки влияют на аудиторию сторонников Зеленского.

Несомненно, одной из главных и прямых причин снижения рейтингов президента Зеленского является и общее ухудшение социально-экономической ситуации в стране вследствие эпидемии, карантина и глобального экономического кризиса. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного в конце июня, ухудшение экономического положения собственной семьи за последние полгода отметила половина опрошенных.

Нетерпеливые избиратели

Следует учитывать и психологический фактор. Прошел год правления В.Зеленского. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" в мае 2019 г. (сразу после президентских выборов) абсолютное большинство сторонников нового президента готовы были ожидать позитивных изменений не более года. Преодоление этого символического рубежа также могло повлиять на настроения части украинцев, которые колеблются в своем отношении к президенту Зеленскому.

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По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" в конце июня 2020 г. среди эмоций, которые лучше всего отражают психологическое состояние украинцев, наибольшими оказались разочарование (41%) и надежда (30%). Владимир Зеленский в прошлом году выиграл выборы именно как "президент надежды". И немалая часть его сторонников, как видим, надежду все еще сохраняет. А неизбежное нарастание настроений разочарования – это, увы, железная закономерность (какой-то горький фатум) украинской политики. С этой проблемой сталкивались все украинские президенты без исключения.