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      Куди віднести непотрібний одяг: Київ і великі міста

      3481 Читать новость на русском
      У День благодійності в Україні допомогти може кожен!
      У День благодійності в Україні допомогти може кожен! / 24 Канал

      День благодійності в Україні відзначають 10 грудня. До цієї дати редакція 24 Каналу зібрала для вас точки, куди можна занести непотрібні речі. Допомогти може кожен, проявити людяність, а в обмін отримати тепло і вдячність. У кожного з нас є одяг та взуття, яке лише займає місце. А для когось це може стати справжньою знахідкою!

      Віддавати непотрібні речі – це не лише допомога нужденним, але й турбота про екологію. Адже щороку у світі виготовляють понад 80 мільярдів одиниць одягу. У розвинених європейських країнах 50% вживаного одягу передають на доброчинність, інші потрапляють на переробку. В Україні все більше людей долучається до цієї світової практики. З кожним роком благодійних організацій стає більше.

      Читайте також: Право на сім'ю: як Україна долає "інститут сирітства"

      Пункти прийому одягу в Києві

      Червоний Хрест

      Де: вулиця Пушкінська, 30
      Телефон: (044) 235-01-57

      Одразу хочемо наголосити, що Червоний Хрест має свої пункти в кожному обласному центрі. Якщо ви не зі столиці, шукайте Червоний Хрест у своїй області. Сюди усі охочі можуть принести одяг. Окрім того, сміливо приносьте медикаменти, які вам не потрібні (звісно, які ще не вийшли з терміну придатності), лікувальний інвентар (милиці, грілки, інвалідні візки і т.д.). До речі, тут же можете спробувати себе волонтером.

      Laska Charity Store

      Де: вулиця Липинського, 3; вулиця Малопідвальна, 15
      Телефон: +38 093 767 57 94

      А тут взагалі дуже цікавий підхід, поки інноваційний для України. Одяг, який приносять благодійники, ретельно сортують. 80% віддають нужденним, а от 20% залишають в магазині і продають. Гроші, які магазин отримує від продажу, також ідуть на благодійність.

      Куди віднести речі Київ
      Тут можна знайти реально крутий одяг!

      Тут переважно приймають одяг і взуття. Але приймуть також аксесуари, дрібнички для дому тощо.

      Читайте також: Україна обігнала Росію, Польщу і Білорусь у рейтингу благодійності: інфографіка

      До речі, якщо вам не комфортно нести речі у магазин, власники Laska встановили контейнер в Ocean Plaza (на нульовому поверсі), де ви можете залишити одяг і взуття без зайвих слів.

      Банк одягу

      Де: вулиця Берлінського, 9
      Телефон: 044 221 3626

      Ще один цікавий проект! Одягом і взуттям звідси може скористатися кожен. Ідея банку проста: тут зібрано безліч речей, кожен може прийти і обміняти чи просто безкоштовно взяти те, що йому потрібно.

      Речі перебрані, посортовані і розвішані на вішалки. Тут можна знайти одяг від дитячого до дорослого. Або просто принести свої непотрібні речі, які можуть стати комусь іншому у пригоді.

      Пункти прийому одягу в Харкові

      Шафа Добрих Речей

      Де: вулиця Полтавський шлях, 6-А
      Телефон: (063) 639-18-65

      "Шафа Добрих Речей" теж діє як благодійний магазин. Тут у вас приймуть не лише одяг і взуття, але біжутерію, сувеніри, дитячі іграшки, книжки, техніку. Ви зможете позбутися усього, що припадає вдома пилом і водночас зробити комусь чудовий подарунок!

      Харків Куди занести речі
      Ось так чудово виглядає магазин!

      Центр допомоги вагітним

      Де: вулиця Полтавський шлях, 6-А
      Телефон: (057)758-41-91

      Цей благодійний фонд дуже унікальний. Вони займаються допомогою вагітним, які опинилися у кризовій ситуації, а також батькам, яким потрібна стороння поміч.

      Діти ростуть швидко, тож у сім’ях з малюками просто гори одягу і іграшок. Викинути жаль, а тримати нема де? Приносьте ваші скарби у Центр допомоги вагітним. Тут радо приймуть одяг та іграшки для найменших. Ви дуже допоможете батькам, які не мають змоги купити усе необхідне.

      Пункти прийому одягу в Одесі

      Сherrytea.od.ua

      Цей проект створений для допомоги усім незахищеним верствам населення: бездомним, сиротам, малозабезпеченим сім’ям і просто людям, які потребують у цей період підтримки і допомоги.

      Часто ми хочемо віддати речі, але не знаходимо часу, щоб завезти їх у пункт прийому… Проект Сherrytea.od.ua зроблений так, що благодійникам лише треба залишити заявку на сайті і в них заберуть речі! Нікуди їхати не доведеться. До речі, ідея народилася під час Євромайдану.

      Тут ви також знайдете пункти прийому, в які можна самому завезти непотрібні речі.

      "Добробутік"

      Де: провулок Червоний, 7а
      Телефон: 726-35-95

      Благодійний магазин працює не лише в Києві, Одеса має свій аналог. Тут він має милу назву "Добробутік" і створений на підтримку хворих дітей. Ви безкоштовно віддаєте свої речі, інші їх купують, а гроші йдуть на лікування малят. Непотрібний одяг, взуття та аксесуари можна привезти самому або викликати кур'єра телефоном.

      Куди віднести одяг Одеса
      Тут можна дешево купити брендові речі, ще й допомогти

      Пункти прийому одягу у Львові

      "Оселя"

      Де: Львів-Винники, вул. Франка, 69;
      Благодійна крамничка "Оселі" Львів-Винники, вул. Франка, 53Д.
      Майстерня добрих справ: вул. Угорська, 2.
      Телефон: (032) 296-33-03

      Про цю організацію можна розповідати дуже довго. Адже тут дають другий шанс бездомним, людям, які втратили все, але хочуть повернутися до нормального життя. ГО створила спільноту, де бездомні можуть жити, працювати і ставати на ноги. Їм часто потрібен одяг та взуття.

      Якщо вам не зручно їхати до пунктів прийому, спільнота розташувала по місту безліч контейнерів для збору одягу та взуття.

      Куди віднести речі Львів
      Шукайте такий бокс біля свого дому

      Допомогти стареньким

      Де: вул. Медової Печери, 71;
      Телефон: 097 871 15 51 (волонтер Анастасія)

      Ми уже розповідали про допомогу вагітним у Харкові. У Львові ж можна допомогти літнім людям. Мешканці геріатричного пансіонату потребують одяг і взуття. З найнеобхіднішого: шкарпетки, светрики, білизна. Дуже вдячні літні люди за постіль. Речі ви можете передати через волонтерів, або ж принести самостійно.

      Це лише невеликий список організацій, які з радістю приймуть ваші речі. У кожному великому місті є безліч таких організацій. Не будьте байдужі до тих, хто опинився у скруті.

      Автор: Настя Сукач
      Теги: Новини Києва Публікації Статті Новини Львова благочинність
      Джерело: 24 Канал
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