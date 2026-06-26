Троє польських політиків демонстративно відмовилися від нагород України

Колишні високопосадовці Польщі заявили про повернення українських державних відзнак. Своє рішення вони пояснили вшануванням жертв Волинської трагедії та підтримкою президента Польщі Кароля Навроцького.

Про це пише Rzeczpospolita та Марек Кухцінський.

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Хто з польських чиновників повернув українські нагороди?

Колишній маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський, ексміністр оборони Маріуш Блащак та колишній глава МЗС Збігнєв Рау оголосили про повернення українських державних відзнак. Про своє рішення вони повідомили 26 червня.

У спільній заяві політики зазначили, що повертають нагороди "з поваги до жертв Волинської трагедії", а також на знак солідарності з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Крім того, вони назвали цей крок протестом проти, за їхніми словами, ескалації конфлікту з боку українських політичних еліт. Раніше всі троє були відзначені українськими державними нагородами за внесок у розвиток українсько-польських відносин та підтримку України.

Згодом Маріуш Блащак окремо пояснив своє рішення. За його словами, він повертає орден "За заслуги" й таким чином висловлює протест проти української влади.

Зеленський повернув Орден Білого Орла: що відомо?

Після рішення президента України присвоїти одному з підрозділів ССО почесне найменування "імені Героїв УПА" між Києвом і Варшавою спалахнув новий дипломатичний скандал.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про намір позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі, пояснивши це незгодою з вшануванням УПА та своєю позицією щодо Волинської трагедії. У відповідь Зеленський повернув польську нагороду, відправивши її Новою поштою.

Після цього низка українських і польських політиків також відмовилися від державних відзнак одне одного. Зокрема, лідер польської опозиції Ярослав Качинський заявив, що поверне державну нагороду України – орден князя Ярослава Мудрого II ступеня, пояснивши це політичним жестом і "лояльністю до президента Польщі". Він також різко висловився щодо української політичної еліти та зазначив, що його крок є реакцією на поточні українсько-польські суперечності.