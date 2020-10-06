Ніщо не загрожує безвізовому режиму, – Кулеба
Сутички навколо питання боротьби з корупцією не загрожують безвізовому режиму між Україною та країнами Євросоюзу. Погляди обох сторін в антикорупційних питаннях є тотожними.
Україна зацікавлена у формуванні сильних та незалежних антикорупційних органів. Про це в інтерв'ю BBC заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
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Немає суперечки довкола антикорупційних органів, ніщо не загрожує безвізовому режиму,
– наголосив посадовець.
Він також заявив, що 22-ий саміт Україна – ЄС є однією з найголовніших подій жовтня.
Які питання розглянуть на саміті
- Виконання угоди про асоціацію – Україна має поступово інтегруватися у внутрішній ринок ЄС.
- Реформ і трансформацій, які відбуваються в Україні.
- Російської агресії у Криму та на Донбасі.