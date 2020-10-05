У Європарламенті заявили, що можуть скасувати безвіз для олігархів та топполітиків. Однією з основних претензій до української влади є згортання антикорупційної реформи.

Про це мовиться у листі депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон. Лист підписали й інші депутати.

Втім, у ЄС наголосили, що "це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС".

До теми Це сигнал для Антикорупційного суду, – юристка про страх для топполітиків

Депутати запевнили, що скасування безвізу не стосуватиметься усіх громадян України, проте ЄС може відмовити в цьому праві окремим олігархам і політикам.

Але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах (безвізу – 24 канал) окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності,

– йдеться у листі.

Що цьому передувало?

Кілька тижнів тому вже лунали заяви про те, що безвіз можуть забрати через атаки на антикорупційні органи – САП, НАБУ та ВАКС. Тоді ще голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що він не вірить, що все це "чутки" і якщо йому не напишуть особистого листа – він не повірить.

Цей лист від ЄС призначений адресований саме Арахамії.

Про що ще мовиться у листі?

У листі депутати ЄС також вказують, що в перші дні новий уряд вселяв надію в боротьбі з корупцією. Але деякі члени "Слуги Народу" поширюють кремлівську пропаганду, інформаційно атакують антикорупційні структури та публічно підтверджують свої зв'язки з олігархами й прагнуть відмовитися від співпраці з ЄС.

Також вони нагадали, що у звіті Комісії за 2020 рік чітко зазначено, що українська сторона повинна забезпечити незалежність, ефективність та сталість антикорупційних інституцій. Зокрема, звернути увагу на постійні занепокоєння щодо незалежності та цілісності САП, в тому числі шляхом забезпечення надійної процедури відбору наступного керівника САП.

Конфлікт навколо САП: головне