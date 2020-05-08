Кулеба телефоном поспілкувався із Помпео: говорили про коронавірус і підступність бойовиків

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео. Вони обговорили ситуацію на Донбасі, заходи, які допомагають запобігти поширенню COVID-19, а також підтримку, яку США продовжить надавати Україні.

Про бесіду Майка Помпео з главою МЗС України Дмитром Кулебою інформує пресслужба Державного департаменту США.

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Відтак, Помпео запевнив Кулебу, що США продовжать надавати підтримку України та нарощувати тиск на Росію в питаннях Донбасу та Криму.

Про що говорили Помпео та Кулеба:

Держсекретар високо оцінив дипломатію України в умовах неспинної російської агресії – заявив про рішучу підтримку та наголосив, що США посилюватимуть санкції проти Росії допоки триватиме окупація Криму і Донбасу.

Помпео і Кулеба погодились, що зараз важливо зробити все можливе, аби пом’якшити наслідки COVID-19 для населення.

Помпео закликав до досягнення в Україні "подальшого прогресу в області верховенства права та економічних реформ".

Помпео також засудив те, що російські окупанти та їх поплічники на Донбасі нахабно використовують пандемію коронавірусу для дезінформації та подальшого обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ і гуманітарних організацій на Сході.

Зверніть увагу! На Донеччині окупаційна влада за час карантину, з 22 березня, понад 40 раз не пустила патрулі ОБСЄ на окуповану територію. Такі дії окупанти пояснюють надуманими та неправдивими причинами: насправді ж, серед іншого, намагаються приховати реальну статистику з захворюванням.