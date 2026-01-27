Генштаб Росії заявив про "взяття" Куп'янська-Вузлового: хто насправді контролює селище

Начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявляв про нібито захоплення Куп'янська-Вузлового, що на Харківщині. Сили оборони України спростували черговий фейк росіян.

Місто контролюють українські військові та воно не дотичне до лінії зіткнення. Про це заявило Угруповання об'єднаних сил.

Дивіться також Маскуються під пінгвінів: військові показали дуже дивний трюк окупантів

Чи окупувала Росія Куп'янськ-Вузловий?

В Угрупуванні спростували заяви російського військового командування про нібито захоплення Куп'янська-Вузлового. Військові запевнили, що місто підконтрольне Україні. Ба більше, воно розташоване зовсім не біля безпосередньої лінії зіткнення.

Угруповання зауважило, що росіяни вкотре перебільшують свої здобутки або вигадують їх.

Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів,

– натякнули бійці в повідомленні.

Яка ситуація на Харківщині?