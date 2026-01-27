Генштаб Росії заявив про "взяття" Куп'янська-Вузлового: хто насправді контролює селище
- Російський генштаб заявив про нібито захоплення Куп'янська-Вузлового, однак Сили оборони України це спростували.
- Місто залишається під контролем українських військових і розташоване не на лінії зіткнення.
Начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявляв про нібито захоплення Куп'янська-Вузлового, що на Харківщині. Сили оборони України спростували черговий фейк росіян.
Місто контролюють українські військові та воно не дотичне до лінії зіткнення. Про це заявило Угруповання об'єднаних сил.
Дивіться також Маскуються під пінгвінів: військові показали дуже дивний трюк окупантів
Чи окупувала Росія Куп'янськ-Вузловий?
В Угрупуванні спростували заяви російського військового командування про нібито захоплення Куп'янська-Вузлового. Військові запевнили, що місто підконтрольне Україні. Ба більше, воно розташоване зовсім не біля безпосередньої лінії зіткнення.
Угруповання зауважило, що росіяни вкотре перебільшують свої здобутки або вигадують їх.
Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів,
– натякнули бійці в повідомленні.
Яка ситуація на Харківщині?
Як повідомив ISW, російські війська просунулись на півночі Харківщини останніми днями. За даними джерел аналітиків, росіяни мали просування у північній частині Нестерного.
Раніше повідомлялось, що російські підрозділи хочуть прорвати кордон на Харківщині біля Вовчанська та Куп'янська. Наступи вони вели малими групами.
За словами начальника управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, українські Сили оборони зачистили Куп'янськ. У місті залишаються лише поодинокі групи окупантів.