Росія, ймовірно, захопила Курахове та просувається до Покровська: огляд фронту й карти ISW

Російські загарбники продовжують атакувати та не полишають спроб наступу вглиб українських територій. На всій лінії фронту тривають запеклі бої, з особливою жорстокістю ворог штурмує позиції ЗСУ на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Так, мовиться здебільшого про бої, які відбувалися 26 грудня.

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Курська операція

Протягом 25 та 26 грудня тривали бої на Курщині, однак в ISW не зафіксували просувань. Бої тривали поблизу 5 населених пунктів у Суджанському районі. Як додають аналітики, нині Росія розгортає у Курській області краще навчених солдатів та які мають якісніше забезпечення.

Що стосується військових КНДР на Курщині, то, за інформацією ГУР, вони мають проблеми з питною водою та матеріально-технічним забезпеченням. Ймовірно, попередні українські удари уразили ключовий вузол для зв'язку північнокорейських сил.



Операція на Курщині / Інфографіка ISW

Харківська область

В ISW повідомили, що російська армія продовжує атакувати на Харківщині, однак підтверджень ворожого просування немає. Зокрема, російські пропагандисти стверджували про успіх поблизу Стариці та в напрямку Дергачів, але аналітики не знайшли підтвердження цим заявам. Окупанти наступали також поблизу Вовчанська, Високої Яруги та Липців, проте успіху на цих напрямках не мали.



Ворог безуспішно атакує на Харківщині / Інфографіка ISW

Бойові дії на межі Харківщини та Луганщини

Росіяни продовжують тиснути на Куп'янському напрямку. Нові геолокаційні кадри підтверджують, що противник просунувся поблизу Куп'янська, а також, ймовірно, захопив Лозову. Загалом, противник активно наступає на всій лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.



Де тривають запеклі бої / Інфографіка ISW

Росіяни мають просування на Донеччині

Найзапекліші бої тривають на Донеччині, де ворог докладає максимальних зусиль для просування вглиб українських територій. Так, російські війська продовжують атакувати на Сіверському напрямку, проте просувань не мають. Нині особливо активні штурми ворога фіксують біля Білогорівки.



Де наступає ворог на Донеччині / Інфографіка ISW

Намагаються наступати окупанти й на Часів Яр, але підтвердження просування ворога в ISW не знайшли. Нині противник накопичує резерви на цій ділянці фронту, ймовірно, готуючись до нових штурмів. Аналітики припускають, що Росія зосереджена на захоплені Вогнетривкого комбінату, що у центрі Часового Яру.



Бої біля Часового Яру / Інфографіка ISW

На Торецькому напрямку ЗСУ відновили втрачені позиції, зокрема – на півночі Торецька. Хоча росіяни й атакували у місті та навколишніх населених пунктів, але успіху не мали.



Бої за Торецьк / Інфографіка ISW

На Покровському напрямку російські загарбники мали просування в районах Пушкіного та Нового Труду. Також ворог просунувся поблизу Українки та майже захопив Нововасилівку. Нині окупанти перебувають приблизно за 3,5 кілометра від траси Т-0406, котра веде до Покровська.

Аналітики ISW припускають, що російська армія, ймовірно, захопила Курахове після 2 місяців інтенсивних наступальних дій. Так, на нових геолокаційних кадрах видно, що російські війська просуваються на захід міста й нині ворог, ймовірно, вийшов на адміністративні кордони населеного пункту.

Довідка. Росія почала активно наступати на Курахове восени. У жовтні 2024 року ворог почав поступово просуватися до міста. Загалом, на Курахове наступало близько 35 – 36 тисяч окупантів.



Ворог, ймовірно, захопив Курахове та просувається до Покровська / Інфографіка ISW

Наступальні дії ворог не спиняє і на північ від Вугледара. Окупанти не мають просувань, а українські війська й далі утримують позиції. Разом з тим, російські війська мали незначні просування у напрямку Великої Новосілки.



Бої на Донеччині / Інфографіка ISW

Наступальні дії Росії на Півдні

Російські війська продовжують наступати в Запорізькій області, проте підтверджень просування ворога немає. Наразі активні бойові дії тривають в районах Роботиного та Кам'янського.



Атаки на Запоріжжі / Інфографіка ISW

На Херсонщині окупанти намагаються захопити острови у дельті Дніпра, проте не мають успіху. Загалом, противник відправляє на штурм 2 – 3 катери, на яких по 5 – 7 солдатів, однак українські військові не дають їм закріпитися.



Ситуація на Херсонщині / Інфографіка ISW