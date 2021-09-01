Курди в Сирії закидали камінням російських військових: відео розлюченого натовпу

У Сирії курди закидали камінням колону російської бронетехніки. Причина таких дій – відсутність реакції Москви на бомбардування турецьких Військово-повітряних сил.

У червні схожий інцидент стався з американськими військовими. Російську техніку курди атакували 30 серпня.

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У Сирії курди кидали каміння у російську військову техніку

На оприлюдненому у мережі записі помітно, як місцеві жителі стоять уздовж узбіччя дороги та очікують проїзду російської військової техніки. Коли вона з'являється, курди починають кидати в її напрямку каміння.

До таких дій вони вдалися через те, що Росія не реагує на бомбардування ВПС Туреччини.

Однак російські БТР-82А спеціально оснащені додатковими протикумулятивними ґратчастими екранами, які запобігають ушкодженням.

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