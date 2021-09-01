Курди в Сирії закидали камінням російських військових: відео розлюченого натовпу
Джерело:"Военный обозреватель"
У Сирії курди закидали камінням колону російської бронетехніки. Причина таких дій – відсутність реакції Москви на бомбардування турецьких Військово-повітряних сил.
У червні схожий інцидент стався з американськими військовими. Російську техніку курди атакували 30 серпня.
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У Сирії курди кидали каміння у російську військову техніку
На оприлюдненому у мережі записі помітно, як місцеві жителі стоять уздовж узбіччя дороги та очікують проїзду російської військової техніки. Коли вона з'являється, курди починають кидати в її напрямку каміння.
До таких дій вони вдалися через те, що Росія не реагує на бомбардування ВПС Туреччини.
Однак російські БТР-82А спеціально оснащені додатковими протикумулятивними ґратчастими екранами, які запобігають ушкодженням.
Курси закидали російський військовий патруль камінням: дивіться відео
Війна у Сирії: що відомо
- Озброєний і політичний конфлікт в Сирії розпочався ще 15 березня 2011 року – з демонстрацій, які були частиною Арабської весни.
- Згодом він переріс у повстання і у 2012 році у громадянську війну. Протестувальники вимагали відставки президента Башара аль-Асада і завершення майже 50-річного однопартійного правління баасистів.
- Росія у війні підтримує Башара аль-Асада, який досі очолює Сирію. А офіційна Туреччина негативно ставиться до курдського національного руху.