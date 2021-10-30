Питательные вещества, поступающие с пищей, не обладают 100% усвояемостью. Степень их всасывания может существенно меняться в зависимости от физико-химического состава самого продукта и употребляемых одновременно с ним продуктов, особенностей организма и состава кишечной микрофлоры.

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Это говорит о том, что мы должны понимать, что из 100 грамм курицы (в готовом виде) в которой будет 25 грамм белка, этого белка будет усваиваться 85 – 88%, т.е. 21 – 22 грамм белка при хорошей физиологии будет усвоено (за идеал усвоения белка взято яйцо).

Процентное соотношение усвоения белковых продуктов (+-):

Яйцо – 95 – 97%;

творог — 90%;

курица — 89 – 90%;

телятина — 80 – 85%;

свинина — 65 – 70%;

рыба — 85%.

Еще хорошо будет кролик усваивается и индейка. Это при идеальных условиях для усвоения в ЖКТ и при идеальном сочетании с продуктами. Поэтому на вопрос "какое лучше" тут все понятно – чем выше % усвоения – тем нам лучше.

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Сколько в неделю есть мяса?

Питание должно быть разнообразным, чем разнообразнее – тем будет лучше. Но в среднем птица в неделю – грамм 300 – 350 (в готовом виде), красное мясо – 150 – 250 грамм (в готовом виде), рыба 150 – 250 грамм (в готовом виде).

А если по дням это разбивать:

2 дня на птицу;

1 день на красное мясо;

2 дня на рыбу;

1 день можно делать без птицы/рыбы/мяса;

1 день повторить то, что больше всего любишь.

Примерно так выглядит ситуация на практике.