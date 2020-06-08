"У зв’язку з відсутністю предмета спору" Господарський суд Одеської області закрив провадження за позовом Національного банку України до пов'язаної з олігархом Ігорем Коломойським компанії "Гаджибей".

Національний банк України вимагав відібрати у фірми земельні ділянки спільною площею у 18,5 гектарів. Про це повідомило видання "Думская".

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Ці території є частиною застави по кредитах рефінансування на 857 мільйонів гривень, які були видані "Приватбанку" ще у 2014 році. Тоді фінансова установа ще належала Ігореві Коломойському.

Що відомо про земельну ділянку

Розташована вона в курортному масиві "Золотий берег", що на території Дальницької сільради Овідіопольського району. Територія була приватизована по так званій "фермерській схемі" між 2005 та 2010 роками. Тобто безкоштовно передали групі фізичних осіб "для ведення особистого сільського господарства".



Ділянка на карті / фото "Думская"

На той момент голова Овідіопольської РДА Наталія Чегодарь підписала необхідні розпорядження для приватизації. Потім вона стала заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Ігоря Палиці, який є другом та бізнес-партнером Коломойського.

Позов про стягнення боргу

У 2018 році Нацбанк подав позов про звернення стягнення боргу "Приватбанку" на предмет іпотеки, в тому числі земельної ділянки в Овідіопольському районі. Тяганина тривала 2 роки, проте в травні 2020 року обидві сторони клопотали про закриття провадження.

Виявилося, що в лютому 2020 року "Приватбанк" повністю розплатився з Нацбанком. Це призвело до зникнення предмета спору. Судді погодилося з доводами сторін і задовольнили їх клопотання.

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Заборгованість погасив вже націоналізований банк. Кошти, отримані через рефінансування в той час, коли фінустанова належала Коломойському, були виведені через афілійовані фірми, що ледь не призвело до банкрутства "Приватбанку". Саме це змусило державу його націоналізувати.

Порятунок банку обійшлося платникам податків у 150 мільярдів гривень. Частина цих грошей пішла на погашення заборгованості перед НБУ.