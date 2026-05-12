Чи відкриють цьогоріч пляжі на Миколаївщині: Кім розкрив всі деталі

На Миколаївщині готувалися до відкриття курортного сезону на морі вже цього літа. Але поки що є проблеми, які складно вирішити.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів 24 Каналу, що поки потрібно зачекати з курортним сезоном на морі. На жаль, безпекова ситуація наразі не дає можливості дозволити купання на морі.

Яким буде курортний сезон на Миколаївщині?

За словами Кіма, цього року в регіоні готувалися до відкриття курортного сезону на морі. Вдалося знайти інструментарій, як огородити пляжі, щоб захистити туристів. Однак військові не дозволяють цього зробити. Небезпека занадто велика.

Географічно деякі пляжі розташовані від 4 до 20 кілометрів до окупованих територій. Росіяни можуть атакувати як FPV-дронами, так і легкими безпілотниками та артилерією. Військові усвідомлюють цю небезпеку, тому не дозволяють розміновувати територію та відкривати море,

– зазначив Кім.

При цьому внутрішні водойми на Миколаївщині будуть відкриті. Кожен охочий може туди приїхати відпочивати.

Зверніть увагу! На Миколаївщині не лише немає туристичного сезону на морі. Там також не працюють морські порти ще фактично з початку повномасштабної війни. Тоді російські окупанти захопили Кінбурнський півострів, що дозволяє їм контролювати вихід у Чорне море з миколаївських та херсонських портів. Кораблі проходять приблизно за 1 кілометр від Кінбурнської коси. Ворог може обстрілювати їх фактично з будь-якої зброї.

Удари по прифронтових територіях на Півдні: що відомо

Окупанти постійно атакують прифронтові території. Цивільні живуть там у складних умовах, адже росіяни мають змогу дотягнутися туди як FPV-дронами, так і "Шахедами" з артилерією.

До прикладу, 8 травня загарбники вдарили балістичною ракетою "Іскандер" з Криму по межі Одеської та Херсонської областей. Також росіяни прицільно б'ють по цивільній інфраструктурі. До прикладу, 7 травня ворог атакував пасажирський локомотив на Миколаївщині. На щастя, ніхто не постраждав.

Особливу небезпеку в Херсоні становлять саме російські FPV-дрони. Ворог фактично атакує усе, до чого може дотягнутися. Так, вранці 10 травня російський FPV-дрон вдарив по автомобілю працівника місцевої міськради. Чоловік зазнав мінно-вибухової травми. Його госпіталізували.

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко підкреслював, що в місті використовують антидронові сітки та мобільні вогневі групи, щоб збивати безпілотники. Але це не завжди вдається зробити. Останнім часом російські дрони долітають навіть до тих районів, які раніше вважалися порівняно безпечними.