На четвер, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта США трохи подорожчала, європейська навпаки – впала в ціні.

Офіційний курс долара та євро 3 вересня

За інформацією НБУ, один долар коштує 27 гривень 64 копійки. А це на 4 копійки більше, ніж було 2 вересня.

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Натомість євро подешевшало. За головну валюту Євросоюзу треба віддати 32 гривні 80 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем – на 27 копійок менше.

Вартість валюти на міжбанку

долар : 27,64 – 27,67 гривні;

: 27,64 – 27,67 гривні; євро: 32,71 – 32,74 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,67 гривні, а купували за 27,63 гривні;

продавали за 27,67 гривні, а купували за 27,63 гривні; за євро слід було віддати 32,70 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,62 гривні.

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Зверніть увагу! Міністерство економіки покращило очікування щодо курсу долара до гривні. Водночас офіційний прогноз, який заклали у держбюджет, залишається незмінним.



Cередньорічний курс становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі – 29,5 гривні за долар), наприкінці року – 28,3 гривні, можливе коливання в обидві сторони на одну гривню (в офіційному прогнозі – 30 гривень за долар).

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