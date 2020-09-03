Курс валют на 3 вересня: долар трохи подорожчав, євро – впало в ціні
На четвер, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта США трохи подорожчала, європейська навпаки – впала в ціні.
Офіційний курс долара та євро 3 вересня
За інформацією НБУ, один долар коштує 27 гривень 64 копійки. А це на 4 копійки більше, ніж було 2 вересня.
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Натомість євро подешевшало. За головну валюту Євросоюзу треба віддати 32 гривні 80 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем – на 27 копійок менше.
Вартість валюти на міжбанку
- долар: 27,64 – 27,67 гривні;
- євро: 32,71 – 32,74 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продавали за 27,67 гривні, а купували за 27,63 гривні;
- за євро слід було віддати 32,70 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,62 гривні.
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