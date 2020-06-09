На вівторок, 9 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Після довгих вихідних долар дещо втратив у ціні, натомість євро зміцнив свої позиції та тепер коштує понад 30 гривень.

За інформацією Національного банку, у попередній банківський день один долар коштував 26 гривень 69 копійок. А вже 9 червня вартість долара зменшилася до 26 гривень і 60 копійок. Тобто за довгі вихідні долар втратив 9 копійок.

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Натомість євро додало у ціні аж 15 копійок. Якщо 5 червня його вартість складала 29 гривень 99 копійок, то станом на 9 червня євро коштує 30 гривень 14 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 26,58 – 26,61 гривні;

євро: у межах 30,03 – 30,06 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продають за 26,50 гривень, а купували за 26,71 гривні;

за євро треба віддати 29,69 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,13 гривні.

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Що чекає на долар у червні

Коливання на світових ринках триває, і долар швидко втрачає позиції. Дуже часто ослаблення американської валюти йде разом зі збільшенням споживання на світових ринках.

Цього тижня ми побачимо дані про безробіття в США за травень, де очікується, багатомільйонне зниження зайнятості та ріст рівня безробіття до 20%.

Збільшення рівня безробіття може спричинити скорочення витрат, що призводить до втрати робочих місць та нових скорочень витрат. І вже не на тижні, а на багато місяців.



Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу