На середу, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська валюта пішла трохи вгору, натомість європейська втратила в ціні.

Яким буде курс долара та євро 10 червня

У середу за один американський долар доведеться викласти 26,64 гривні. Це на 4 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня – у вівторок, 9 червня.

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Щодо євро, то він навпаки пішов донизу. Якщо порівнювати з попереднім курсом, європейська валюта впала в ціні на 5 копійок. Отже, 10 червня вона коштуватиме 30,09 гривні.

Зауважимо, що долар і євро почали різко набирати ціну з певними коливаннями 25 лютого. Тоді на ситуацію вплинуло поширення коронавірусу у світі – виникли проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

Від 2 квітня долар і євро почали падати. Цього дня американська валюта досягла позначки у 27,75 гривні за одиницю, а євро – 30,33 гривні. Тривало так до 8 числа, коли за один долар треба було викласти 27,10 гривні, а за євро – 29,57 гривні. Далі відбулися стрибки: американська та європейські валюти то підіймалися, то падали. Але здебільшого вони йшли донизу.

Зрештою 30 квітня долар опустився нижче за 27 гривень за одиницю, а євро – нижче за 29 гривень 8 травня. Знову американська валюта подолала позначку у понад 27 гривень 28 травня. Щоправда, згодом із певними коливаннями вона все ж трохи опустилась. Натомість європейська в середині травня знову почала коштувати більше за 29 гривень і нижче не опускалась. Більше того, напередодні євро подолав позначку в 30 гривень.

На початку 2020 року мінімальна вартість долара складала 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

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Курс долара та євро в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Так, 9 червня українці долар у середньому купували за 26,65 гривні. А продати банкам "зеленого" можна було за 26,58 гривні. Євро, зі свого боку, коштував 29,84 гривні, а продавали валюту – за 29,7 гривні.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

9 червня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 26,63 – 26,65 гривні;

євро – 30,01 – 30,03 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 26,61 – 26,68 гривні, а євро – за 29,73 – 29,78 гривні.

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Чому курс гривні "стрибає"

Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.

Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу