Курс валют на 12 травня: долар здешевшав на копійку, а євро пішло вгору

На вівторок, 12 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта США майже не змінилася в курсі, а євро на 18 копійок подорожчало.

За даними НБУ, у вівторок, 12 травня, один долар коштуватиме 26 гривень 81 копійку. Це майже стільки ж, скільки було до затяжних вихідних 9-11 травня.

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Водночас євро пішло в гору. Тепер ціна європейської валюти становить 29 гривень 09 копійку, а це на 19 копійок дорожче, ніж було до вихідних.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 26,81 – 26,84 гривні;

євро – у межах 29,02 – 29,05 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 95 копійок, а продати – за 26 гривень 99 копійок.

Курс євро в обмінниках: 28 гривень 85 копійок – при купівлі, 29 гривень 05 копійок – при продажу.



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