Курс валют на 15 травня: євро упав за межі 29 гривень, долар знову втратив у ціні

На п'ятницю, 15 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, долар і євро знову впали у ціні.

Яким буде курс долара та євро 15 травня

Як повідомляють на сайті Нацбанку, у п'ятницю за один американський долар доведеться викласти 26,68 гривні. Це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня – у четвер, 14 травня.

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Щодо євро, то він також подешевшав, але суттєвіше. Якщо порівнювати з курсом на четвер, європейська валюта впала в ціні на 24 копійки. Отже, 15 травня вона коштуватиме 28,79 гривні.

Зауважимо, що долар і євро почали різко набирати ціну з певними коливаннями 25 лютого. Тоді на ситуацію вплинуло поширення коронавірусу у світі – виникли проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

Від 2 квітня долар і євро почали падати. Цього дня американська валюта досягла позначки у 27,75 гривні за одиницю, а євро – 30,33 гривні. Тривало так до 8 числа, коли за один долар треба було викласти 27,10 гривні, а за євро – 29,57 гривні. Далі відбулися стрибки: американська та європейські валюти то підіймалися, то падали. Але здебільшого вони йшли донизу. Зрештою 14 травня за один долар треба було викласти 26,69 гривні, а за один євро – 29,03 гривні.

На початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

Курс долара та євро в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Так, 14 травня українці долар у середньому купували за 26,79 гривні. А продавали банки "зеленого" за 28,87 гривні. Євро ж можна було придбати за ціною 28,91 гривні, а продати його банкам – за 28,79 гривні.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

14 травня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 26,67 – 26,69 гривні;

євро – 28,79 – 28,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 26,81 – 26,87 гривні, а євро – за 28,79 – 28,89 гривні.

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Чому курс гривні "стрибає"

Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.

Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу