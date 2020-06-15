Курс валют на 15 червня: долар та євро трохи здорожчали
На понеділок, 15 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська та головна валюта Євросоюзу дещо додали в ціні.
За даними НБУ, на початку робочого тижня долар зупинився на позначці у 26 гривень 73 копійки. Це на 13 копійок більше, ніж у попередній банківський день 12 червня.
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Натомість євро здорожчало несуттєво – до 30 гривень 21 копійки. У п'ятницю він коштував 30 гривень 17 копійок.
Яка вартість валюти на міжбанку
Середні курси валют на міжбанку такі:
- долар США – 26,75 – 26,78 гривні;
- євро – 30,27 – 30,30 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ:
- долар продають за 26,67 гривні, а купують за 26,75 гривні;
- за євро треба віддати 29,98 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,09 гривні.
Який курс МВФ прогнозує на 2021 – 2025 роки
- у 2021 році фонд очікує курс на рівні 28,9 гривні за долар;
- у 2022 – на рівні 28,6 гривні за долар;
- у наступні три роки курс закладають стабільний – 28,7 гривні за долар.