На понеділок, 15 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська та головна валюта Євросоюзу дещо додали в ціні.

За даними НБУ, на початку робочого тижня долар зупинився на позначці у 26 гривень 73 копійки. Це на 13 копійок більше, ніж у попередній банківський день 12 червня.

Важливо МВФ переглянув курс гривні до долара на 2020 – 2025 роки: який прогноз тепер

Натомість євро здорожчало несуттєво – до 30 гривень 21 копійки. У п'ятницю він коштував 30 гривень 17 копійок.

Яка вартість валюти на міжбанку

Середні курси валют на міжбанку такі:

долар США – 26,75 – 26,78 гривні;

– 26,75 – 26,78 гривні; євро – 30,27 – 30,30 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ:

долар продають за 26,67 гривні, а купують за 26,75 гривні;

за євро треба віддати 29,98 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,09 гривні.

Зверніть увагу! МВФ погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. На 2020 рік Фонд закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.



Водночас бюджеті на 2020 рік закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19. Нині прогнозують показник середньорічного курсу долара у 29,5 гривні за долар.

Який курс МВФ прогнозує на 2021 – 2025 роки

у 2021 році фонд очікує курс на рівні 28,9 гривні за долар;

у 2022 – на рівні 28,6 гривні за долар;

у наступні три роки курс закладають стабільний – 28,7 гривні за долар.



Курс гривні щодо долара за роками / Інфографіка 24 каналу