На четвер, 18 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта США трохи подорожчала, натомість європейська валюта впала в ціні.

Офіційний курс долара та євро 18 червня

У четвер, 18 червня за один долар слід віддати 26 гривень 78 копійок, повідомляє НБУ. Це на 4 копійки більше, ніж було попереднього банківського дня.

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Щодо головної валюти Євросоюзу, то одне євро коштуватиме 30 гривень 7 копійок. У порівнянні з 17 червнем валюта подешевшала на 17 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

Середні курси валют на міжбанку були такі:

долар США: 26,79 – 26,81 гривні;

євро: 30,05 – 30,07 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від офіційно закладеної НБУ:

долар продавали за 26,80 гривні, а купували за 26,77 гривні;

за євро потрібно було віддати 30,05 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 29,97 гривні.

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Що відомо про курс валют в Україні у 2020 році

Курс гривні доволі нестабільний . У березні українська валюта різко впала. А починаючи з квітня, почала помалу, але стабільно, рости.

. У березні українська валюта різко впала. А починаючи з квітня, почала помалу, але стабільно, рости. У Мінекономіки вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50. Наприкінці року в обмінниках побачимо 30.

вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50. Наприкінці року в обмінниках побачимо 30. В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.

гривню заклали на рівні 29 за долар. У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ. Нещодавно фонд погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. На 2020 рік МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу