На вівторок, 18 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта знов не демонструє стабільність. Станом на 18 серпня євро продовжує зростати у ціні, натомість долар трохи подешевшав.

За даними НБУ, вартість долара становить 27 гривень і 30 копійок. А це на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Важливо Держслужбовцям хочуть заборонити мати рахунки у валюті: що вигадали депутати

Водночас європейська валюта зросла у ціні. Станом на 18 серпня євро коштує вже 32 гривні 37 копійок. За один день вартість євро зросла 7 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,23 – 27,25 гривні;

євро: 32,33 – 32,36 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,20 гривні, а купували за 27,44 гривні;

за євро слід було віддати 31,96 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,44 гривні.

Актуально НБУ регулюватиме стрибки курсу в обидві сторони

Чому євро росте, а долар падає

Аналітики найбільш оптимістичні щодо майбутнього євро за майже десятиліття. Попит на валюту підіймає її в ціні щодо інших валют світу, зокрема й долара.

Українці цього не бачать, але насправді долар падає. Та через знецінення гривні, для нас все виглядає навпаки. Насправді з лютого долар впав із 1,07 за євро до 1,18. Це падіння більш, ніж на 10%.

Наразі є більші підстави для сильного євро, ніж долара, який втрачає свої позиції щодо основних валют світу.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу