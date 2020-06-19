На п'ятницю, 19 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта залишилися стабільною і практично не змінила свою вартість.

За даними національного регулятора, 19 червня за один американський долар доведеться заплатити 26 гривень 76 копійок.

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Таким чином американська подешевшала всього на 2 копійки, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 18 червня.

На міжбанку "вічнозелений" коливатиметься у межах 26,73 – 26,75 гривні. В обмінниках зменшується різниця між продажем і купівлею долара – 26,66 гривні купівля і 26,87 продаж.

Тим часом євро теж подешевшав, але теж несуттєво – лише на 1 копійку. Отож 19 червня європейська валюта коштуватиме 30 гривень 6 копійок.

На міжбанку євро торгуватиметься в межах 29,97 – 29,99 гривні. В обмінниках свої євро можна продати за 29,75 гривні, а купити – за 30,17 гривні.

Слід зазначити, що червень і липень у попередні роки традиційно були періодом найбільшого зміцнення гривні. Те, що цього року це не відбулося може означати одну з двох речей – або ж так сильно вплинула фінансова криза, або наприкінці літа нам слід очікувати ще більшого падіння курсу національної валюти.



Коливання курсу гривні у 2019 – 2020 роках / графіка НБУ