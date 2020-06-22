На понеділок, 22 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта дещо зміцнила свої позиції. Тоді як євро подешевшало і коштує менше за 30 гривень.

За інформацією Національного банку, станом на 22 червня долар коштує 26 гривень 72 копійки. Це на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Тоді вартість "вічнозеленого" становила 26 гривень 76 копійок.

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Євро подешевшало ще більше – на 6 копійок. Якщо 19 червня його вартість складала 30 гривень 5 копійок, то станом на 22 червня євро коштує 29 гривень 99 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 26,71 – 26,73 гривні;

євро: у межах 29,97 – 30,00 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продають за 26,62 гривні, а купують за 26,83 гривні;

за євро треба віддати 29,67 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,08 гривні.

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Курс гривні під час кризи: головне

Українці звикли, що будь-яка криза як наслідок призводить до великого падіння курсу національної валюти. Всі минулі кризи гривня падала, однак у 2020 році цього не відбулося.

Це трапилося зокрема і через те, що українці побачили, що під час кризи банківська система може бути надійною, а банки повертають депозити та часом навіть знижують відсотки.



Курс гривні щодо долара за роками / Інфографіка 24 каналу