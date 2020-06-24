На середу, 24 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта США подешевшала, натомість за європейську потрібно викласти більше.

Офіційний курс долара та євро 24 червня

Відповідно до даних НБУ, у середу, 24 червня за один долар слід віддати 26 гривень 61 копійку. Це на 6 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня.

Читайте також Що впливає на ціни основних валютних пар: поради трейдерам

Натомість головна валюта Євросоюзу подорожчала – одне євро коштує 30 гривень 12 копійок. У порівнянні з 23 червнем на 23 копійки більше.

Вартість валюти на міжбанку

Середні курси валют на міжбанку були такі:

долар США: 26,58 – 26,60 гривні;

євро: 30,11 – 30,14 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від офіційно закладеної НБУ:

долар продавали за 26,69 гривні, а купували за 26,65 гривні;

за євро потрібно було викласти 29,90 гривні, а продати валюту Євросоюзу можна було за 29,88 гривні.

Зверніть увагу Крах долара не уникнути: валюта впаде на 35% – експерт

Що відомо про курс валют в Україні у 2020 році

Курс гривні доволі нестабільний . У березні українська валюта різко впала. Починаючи з квітня, почала помалу, але стабільно, рости.

. У березні українська валюта різко впала. Починаючи з квітня, почала помалу, але стабільно, рости. У Мінекономіки прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках побачимо 30.

прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках побачимо 30. В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.

гривню заклали на рівні 29 за долар. У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ. Нещодавно фонд погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. Зокрема, на 2020 рік там закладають курс на рівні 30 гривень за долар.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу