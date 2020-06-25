Курс валют на 25 червня: євро нарешті впало у ціні, а от долар дорожчає
На четвер, 25 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Європейська валюта після декількох днів дорожчання нарешті дещо впав у ціні. А от долар подорожчав.
За даними Нацбанку, "вічнозелений" подорожчав на 5 копійок. І тепер долар коштує 26 гривень 65 копійок. Днем раніше його вартість становила 26 гривень і 60 копійок.
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А от європейська валюта втратила у ціні 6 копійок і тепер євро коштує 30 гривень і 6 копійок. Раніше європейську валюту можна було придбати за 30 гривень і 12 копійок.
Вартість валюти на міжбанку
- долар: у межах 26,68 – 26,71 гривні;
- євро: у межах 30,05 – 30,09 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продають за 26,55 гривні, а купують за 26,75 гривні;
- за євро треба віддати 29,73 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,16 гривні.
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Крах долара: якою буде доля "вічнозеленого"
- Долар падає і продовжуватиме падати відносно євро та інших сильних валют на фоні пандемії коронавірусу та кризи, яку та спричинила.
- Колишній глава Morgan Stanley Asia Стівен Роуч прогнозує зниження долара на 35% у порівнянні з іншими основними валютами.
- Роуч заявив, що долар обвалиться впродовж наступних одного чи двох років, можливо пізніше. Експерт сказав, що цей ризик практично неминучий і інвестори не повинні цього ігнорувати.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу