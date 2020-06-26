На п’ятницю, 26 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська дещо додала, натомість європейська валюти навпаки впала в ціні.

Офіційний курс долара та євро на 26 червня

У п’ятницю за один американський долар доведеться викласти 26,7 гривні. Це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня – у четвер, 25 червня. Про це мовиться на сайті НБУ.

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Щодо євро, то воно трохи подешевшало. Якщо порівнювати з курсом на 25 червня, європейська валюта впала в ціні на 15 копійок. Отже, 26 червня вона коштуватиме 29,91 за одиницю.

Зауважимо, що з кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У підсумку виникли проблеми з потраплянням до України готівки, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

У квітні долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю, а європейська – нижче за 29 гривень.

Новий стрибок угору відбувся у травні та продовжився у червні. Так, знову американська валюта подолала позначку у понад 27 гривень 28 травня. Щоправда, згодом із певними коливаннями вона все ж трохи опустилась. Зрештою від кінця травня та до сьогодні долар коштував на рівні 26,6 – 26,7 гривні за одиницю.

Натомість європейська в середині травня знову почала коштувати більше за 29 гривень, а на початку червня євро подолало позначку в 30 гривень і на такому рівні перебував до 22 числа. Щоправда, 24 червня знову почав коштувати більше ніж 30 гривень за одиницю.

На початку 2020 року мінімальна вартість долара складала 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

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Курс долара та євро в обмінниках, на міжбанку та "чорному" ринку

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Так, 25 червня українці долар у середньому купували за 26,77 гривні. А обміняти в банках "зеленого" можна було за 26,57 гривні. Євро, зі свого боку, банки купували за 29,7 гривні, а продавали вони європейську валюту за 30,1 гривні.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

25 червня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 26,71 – 26,73 гривні;

євро – 30,03 - 30,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 26,67 – 26,74 гривні, а євро – за 29,84 - 29,96 гривн​і.

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Чому курс гривні "стрибає"

Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.

Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу