Який курс долара і євро в обмінниках України 27 квітня

В обмінних пунктах України валюта коштує більше, аніж в Нацбанку. Курс долара в обмінниках 27 квітня на купівлю в середньому сягає 27,27 гривні, а на продаж – 27,3. Євро – 29,3 та 29,38 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 27 квітня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,1 гривні, а євро – 29,14 гривні.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 27 квітня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ, і є більшою. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар можна за ціною від 27,15 і навіть до 29 гривень, а продати – за 27,28 та 31 гривню.

Євро можна придбати за ціною від 29,1 до 29,55 гривні, а продати – за 29,33 та 29,55 гривень.

Львів

Купити долар можна за ціною від 26,9 до 27,25 гривні, а продати – за 27,25 та 27,32 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29 до 29,28 гривні, а продати – за 29,3 та 29,5 гривні.

Одеса

Купити долар можна за ціною від 27,15 до 27,22 гривні, а продати – за 27,24 та 27,32 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 29,42 гривні, а продати – за 29,5 та 28,8 гривні.

Харків

Купити долар можна за ціною від 27,15 до 27,32 гривні, а продати – за 27,3 та 27,45 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29,1 до 29,43 гривні, а продати – за 29,39 та 29,55 гривні.

Дніпро

Купити долар можна за ціною від 27,2 до 27,3 гривні, а продати – за 27,28 та 27,4 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 29,35 гривні, а продати – за 29,35 та 29,5 гривні.



Як змінювався курс валют в Україні у попередні роки / Інфографіка 24 каналу