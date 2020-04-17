Що буде з українською економікою, скільки коштуватиме долар після коронавірусу: прогноз уряду
Пандемія коронавірусу вже почала впливати на загальну економічну ситуацію у світі, Україна – не виключення. У Мінекономіки прогнозують, що за підсумками 2020 року валовий внутрішній продукт України може впасти на 4,2%, інфляція зрости до 7%, а безробіття – до 9,4%.
Консенсус-прогноз спільно склали Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з представництвом ЮНІСЕФ, повідомляє пресслужба відомтсва.
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За прогнозами експертів, Україна демонструватиме більш глибоке падіння, ніж світова економіка, яке становитиме 4,2% у 2020 році.
Що зміниться:
- Найбільше у 2020 році скоротяться інвестиції в економіку – на 14,8%.
- Інфляція зросте на 7%.
- Середньорічний курс долара прогнозується на рівні 28,85 гривні.
Що буде із безробіттям
Експерти зазначають, що безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Мігранти повільно повертатимуться до міст роботи за межами України, як внаслідок збереження ризиків зараження, так і через економічні проблеми у світі.
Загалом рівень безробіття у 2020 році сягне 9,4%, але у 2021 році він дещо знизиться – до 9,1%.
Як Україна виходитиме з кризи
Повільніше, аніж вся еконоімка світу. Уряд очікує у 2021 році зростання ВВП лише на 2,4%, а інфляція за підсумками 2021 року має скласти 5,9%.
Курс долара при цьому зросте до 30 гривень за долар, а наприкінці 2021 року – до 30,75 гривні за долар.
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Як зміниться поведінка людей
Більшість експертів вважають, що поведінка людей та структура попиту після завершення пандемії зміниться, але не суттєво.
Мовиться про:
- зміну виду економічної діяльності;
- здоровий спосіб життя; гігієну та санітарію;
- глобалізацію та активне пересування;
- відношення до вакцинації.
Що експерти пропонують уряду
Найбільш оптимальною моделлю відповіді уряду на економічну кризу експерти назвали збільшення дефіциту державного бюджету до 6% від ВВП. Зауважимо, що саме це уряд і зробив, ухваливши зміни до бюджету на 2020 рік.
Які зміни ухвалили до бюджету – читайте тут.
Експерти також порадили уряду:
- збільшити підтримку малого бізнесу та ФОПів;
- запровадити податкові канікули та надавати допомогу роботодавцям, аби ті могли виплачувати зарплати працівникам.
Що відомо про світову кризу через коронавірус? Світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років. Осередком нової економічної кризи може стати Італія. Банки Уолл-Стріт оцінили ситуацію так: збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років. Ця сума перевищує річний обсяг виробництва Японії.
МВФ прогнозує таке падіння:
– економіка США у 2020 році впаде на 6,1%;
– ВВП Євросоюзу – на 7,1%;
– економіка України – на 7,7%;
– економіка Росії – на 5,5%.
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