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      Що буде з українською економікою, скільки коштуватиме долар після коронавірусу: прогноз уряду

      - Читать новость на русском
      Що буде з українською економікою / Getty Images

      Пандемія коронавірусу вже почала впливати на загальну економічну ситуацію у світі, Україна – не виключення. У Мінекономіки прогнозують, що за підсумками 2020 року валовий внутрішній продукт України може впасти на 4,2%, інфляція зрости до 7%, а безробіття – до 9,4%.

      Консенсус-прогноз спільно склали Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з представництвом ЮНІСЕФ, повідомляє пресслужба відомтсва.

      Дізнайтеся більше Як рятуватимуть світ від економічної кризи: план МВФ

      За прогнозами експертів, Україна демонструватиме більш глибоке падіння, ніж світова економіка, яке становитиме 4,2% у 2020 році.

      Що зміниться:

      • Найбільше у 2020 році скоротяться інвестиції в економіку – на 14,8%.
      • Інфляція зросте на 7%. 
      • Середньорічний курс долара прогнозується на рівні 28,85 гривні.

      Що буде із безробіттям

      Експерти зазначають, що безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Мігранти повільно повертатимуться до міст роботи за межами України, як внаслідок збереження ризиків зараження, так і через економічні проблеми у світі.

      Загалом рівень безробіття у 2020 році сягне 9,4%, але у 2021 році він дещо знизиться – до 9,1%.

      Як Україна виходитиме з кризи

      Повільніше, аніж вся еконоімка світу. Уряд очікує у 2021 році зростання ВВП лише на 2,4%, а інфляція за підсумками 2021 року має скласти 5,9%.

      Курс долара при цьому зросте до 30 гривень за долар, а наприкінці 2021 року – до 30,75 гривні за долар.

      Про ситуацію в світі МВФ спрогнозував світову кризу у 2020 році: як зміниться економіка

      Як зміниться поведінка людей

      Більшість експертів вважають, що поведінка людей та структура попиту після завершення пандемії зміниться, але не суттєво.

      Мовиться про:

      • зміну виду економічної діяльності;
      • здоровий спосіб життя; гігієну та санітарію;
      • глобалізацію та активне пересування;
      • відношення до вакцинації.

      Що експерти пропонують уряду

      Найбільш оптимальною моделлю відповіді уряду на економічну кризу експерти назвали збільшення дефіциту державного бюджету до 6% від ВВП. Зауважимо, що саме це уряд і зробив, ухваливши зміни до бюджету на 2020 рік.

      Які зміни ухвалили до бюджету – читайте тут.

      Експерти також порадили уряду:

      • збільшити підтримку малого бізнесу та ФОПів;
      • запровадити податкові канікули та надавати допомогу роботодавцям, аби ті могли виплачувати зарплати працівникам. 

      Що відомо про світову кризу через коронавірус? Світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років. Осередком нової економічної кризи може стати Італія. Банки Уолл-Стріт оцінили ситуацію так: збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років. Ця сума перевищує річний обсяг виробництва Японії.

      МВФ прогнозує таке падіння:
      – економіка США у 2020 році впаде на 6,1%;
      – ВВП Євросоюзу – на 7,1%;
      – ​економіка України – на 7,7%;
      – економіка Росії – на 5,5%.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України ВВП Новини політики Кабінет Міністрів України Долар Долар-Гривня Курси валют Безробіття Інфляція Гроші Бюджет 2020 Міністерство економічного розвитку і торгівлі Світова криза 2020
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