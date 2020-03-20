Який курс долара та євро в пунктах обміну України 20 березня

В обмінниках України європейська та американська валюта майже не змінили своїх позицій. Курс долара в обмінних пунктах 20 березня при купівлі в середньому сягає 27,7 гривні, на продаж – 27,99. Щодо євро ситуація така: 29,4 та 29,9 гривні.

В обмінниках по всіх містах України ціна головних валют США та Євросоюзу 20 березня традиційно відрізняється від офіційних даних Нацбанку. Про це свідчить інформація на сайті "Мінфін".

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Нацбанк встановив такий курс валют на 20 березня. Американська валюта коштує 27 гривень 80 копійок. За одне євро слід віддати 30 гривень 9 копійок.

Ціни на валюту у Києві

долар купують за ціною від 27,4 до 28 гривень, продають – від 28,8 до 29 гривень;

29 гривень; євро купують за ціною від 28,60 до 30,35 гривні, продають валюту ЄС за 29,75 – 30,7 гривні.

Ситуація у Львові

долар купують за ціною від 27,4 до 28 гривень, продають – за 27,87 – 28,3 гривні;

28,3 гривні; євро купують за ціною від 29,3 до 29,45 гривні, продають валюту ЄС за 29,5 – 32 гривні.

Ціни на валюту в Одесі

долар купують за ціною від 27,3 до 27,83 гривні, продають – від 27,75 до 28 гривень;

27,3 до 27,83 гривні, 27,75 до 28 гривень; євро купують за ціною від 28,90 до 29,3 гривні, продають валюту ЄС за 29,85 – 30,5 гривні.

Ситуація у Харкові

долар купують за ціною від 27,4 до 28 гривень, продають – від 27,8 до 28,2 гривні;

27,4 до 28 гривень, продають – від 27,8 до 28,2 гривні; євро купують за ціною від 28 до 30 гривень, а продають валюту – від 29,7 до 30,5 гривні.

Ціни на валюту в Дніпрі

долар купують за ціною від 27,4 до 27,85 гривні, продають – від 27,9 до 28,15 гривні;

27,4 до 27,85 гривні, продають – від 27,9 до 28,15 гривні; євро купують за ціною від 29,1 до 29,8 гривні, продають за 29,7 – 30,5 гривні.



Статистика зростання курсу долара в Україні / Інфографіка 24 каналу