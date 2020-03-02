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      Курс валют на 2 березня: долар та євро утримують свої позиції

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      Курс валют НБУ на 2 березня / 24 канал

      На понеділок, 2 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Ціна обидвох валют суттєво не змінилася.

      За прогнозом НБУ, у понеділок, 2 березня, один американський долар буде коштувати 24 гривні 59 копійок. Американська валюта втратила у ціні 3 копійки у порівнянні із попереднім банківським днем 28 лютого.

      ​Цікаво: Як коронавірус вплине на на курс валют в Україні

      Протягом останніх днів курс долара "стрибав" то вниз, то вгору. За останні два тижні долар встиг 4 рази здорожчати та тричі подешевшати. Якщо порівнювати з кінцем січня, то за місяць долар втратив у вартості майже 30 копійок, але в останні три тижні тримається на рівні 24,45 – 24,65 гривень.

      Водночас європейська валюта знову трохи втратила у ціні – на 5 копійок. Так, у понеділок, 2 березня, євро майже досягне позначки у 27 гривень – коштуватиме 26 гривень 98 копійок. 

      В останній тиждень зими курс євро змінювався куди однорідніше, ніж долара. Всього за 5 днів валюта здорожчала на 52 копійки – від 26 гривень 41 копійки.

      У порівнянні із кінцем січня, коли відбувся поки що цьогорічний пік падіння курсу гривні, то вартість євровалюти опустилася на майже 30 копійок.

      Середньорічний курс, гривня-долар
      Середньорічний курс гривні щодо долара з 1996 року / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро НБУ
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