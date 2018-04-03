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Курс валют на 3 квітня: перед святами долар і євро здали позиції

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Курс валют НБУ на 3 квітня: долар і євро подешевшали
Курс валют НБУ на 3 квітня: долар і євро подешевшали / currency-converter.com.au

На вівторок, 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як європейська, так і американська валюта дещо впали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 3 квітня ціна американського долара становитиме 26,16 гривні.

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Зауважимо, що це на 14 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він своєю чергою також дещо втратив.

Так, європейська валюта подешевшала на 18 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 2 квітня, та тепер вона коштуватиме 32,23 гривні.

Теги: Новини України Курси валют Валюта євро Долар-Гривня Долар Гривня Гроші НБУ
Джерело: 24 Канал
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