Курс валют на 3 квітня: перед святами долар і євро здали позиції

На вівторок, 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як європейська, так і американська валюта дещо впали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 3 квітня ціна американського долара становитиме 26,16 гривні. Читайте також: Коли українці зможуть вільно розпоряджатися власною валютою: думка експертів Зауважимо, що це на 14 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він своєю чергою також дещо втратив. Так, європейська валюта подешевшала на 18 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 2 квітня, та тепер вона коштуватиме 32,23 гривні.