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      Курс валют на 3 липня: долар і євро впали

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 3 липня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 3 липня / 112.ua

      На середу, 3 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти впали в ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні 4 копійки. Тож вартість долара тепер становить 26 гривень 17 копійок.

      Дізнайтеся про курс долара в Україні до кінця тижня

      Водночас європейська валюта здешевшала суттєвіше – на 16 копійок. Так, у середу євро коштує 29 гривень 58 копійок.

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      Теги: Новини України Долар Гривня Євро Долар-Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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