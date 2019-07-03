Курс валют на 3 липня: долар і євро впали

На середу, 3 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти впали в ціні.

За даними на офіційному сайті НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні 4 копійки. Тож вартість долара тепер становить 26 гривень 17 копійок.

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Водночас європейська валюта здешевшала суттєвіше – на 16 копійок. Так, у середу євро коштує 29 гривень 58 копійок.