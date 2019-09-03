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      Курс валют на 3 вересня: долар помітно подорожчав

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 3 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 3 вересня / gettyimages.com

      На вівторок, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, американська валюта суттєво додала у ціні тоді, як євро навпаки – втратило.

      Відповідно до даних НБУ, 3 вересня ціна одного американського долара становитиме 25 гривень 26 копійок.

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      Це на 12 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Своєю чергою, євро продовжує дешевшати. Його вартість буде на 5 копійок меншою, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 2 вересня.

      Таким чином 3 вересня ціна євро становитиме 27 гривень 70 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар-Гривня Долар Гривня НБУ
      Джерело: 24 канал
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