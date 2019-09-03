Курс валют на 3 вересня: долар помітно подорожчав

На вівторок, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, американська валюта суттєво додала у ціні тоді, як євро навпаки – втратило.

Відповідно до даних НБУ, 3 вересня ціна одного американського долара становитиме 25 гривень 26 копійок. Актуально: Гончарук хоче досягти зростання економіки на 40% за 5 років: амбітні плани нового прем'єра Це на 12 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Своєю чергою, євро продовжує дешевшати. Його вартість буде на 5 копійок меншою, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 2 вересня. Таким чином 3 вересня ціна євро становитиме 27 гривень 70 копійок.